رئيس هيئة المساحة: 95% من العقارات فى مصر غير مسجل لصعوبة الاجراءات

أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الرى، أن هناك 95% من العقارات فى مصر غير مسجل، لافتاً الى أن إجمالى العقارات المسجلة فى حدود 5% فقط من العدد الإجمالى، وذلك بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم فرضها.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للمساحة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن مصر سوف تتخلص من الروتين والبريوقراطية التى تعيق تحقيق طموحات المواطنين فى سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسير القيود خاصة فى إجراءات التسجيل العقارى، ونزع الملكية وصرف التعويضات .

وكشف المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، أنه جارى الإعداد لمسودة بروتوكول خاص بإنشاء وتطوير نظام إدراة معلومات الثروة العقارية "المبنية"، وذلك بالتعاون مع 6 وزارت "الرى، ممثلة فى هيئة المساحة والاسكان، ممثلة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعدل ممثلة فى الشهر العقارى والمالية ممثلة الضرائب العقارية، والتخطيط والتنمية المحلية"، وسيتم الانتهاء منه خلال الشهر الحالى.

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