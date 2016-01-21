مصدر أمنى: نقل 4 شهداء من موقع الهجوم على كمين للشرطة بوسط العريش

قال مصدر أمنى بشمال سيناء أنه تم نقل 4 شهداء من موقع الهجوم المسلح على كمين شرطة وسط العريش إلى مستشفى العريش العام، وأشار المصدر إلى وقوع عدد آخر من الإصابات جارى حصرهم .

وكانت مصادر أمنية أكدت أن عناصر إرهابية هاجمت، قبل قليل، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها ،اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.

هجوم إرهابى على كمين شرطة وسط العريش وأنباء عن سقوط ضحايا