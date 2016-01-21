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سفير سنغافورة بالقاهرة: "محور قناة السويس" يعكس "بعد نظر" الحكومة المصرية

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سفير سنغافورة بالقاهرة: "محور قناة السويس" يعكس "بعد نظر" الحكومة المصرية سفير سنغافورة بالقاهرة: "محور قناة السويس" يعكس "بعد نظر" الحكومة المصرية
رجح سفير سنغافورة بالقاهرة، بريمجت سداسيفان، أن يعطى مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة دفعة قوية للاقتصاد المصرى، ووصف المشروع بأنه "واعد ويعكس بعد نظر المصرية".

وعرض السفير، فى كلمته بمؤتمر التنافسية العالمية المنعقد بالقاهرة، أمس الأربعاء، بعض الأفكار عن الطرق المختلفة التى يمكن لمصر أن تعزز بها قدرتها على التنافسية العالمية، وتجارب سنغافورة، التى احتلت المركز الثانى فى تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى للتنافسية العالمية لعام 2015، فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتحدث فى المؤتمر أيضاً الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وديبرا وينس سميث، رئيسة الاتحاد العالمى للتنافسية وسفيرا الدنمارك وسلوفينيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار سنغافورة فى شهر سبتمبر من العام المنصرم، لبحث سبل تعزيز التعاون فى عدة مجالات على رأسها، إنشاء وإدارة الموانئ، أعقبتها زيارة من تان شونج مينج، رئيس هيئة موانئ سنغافورة لمصر فى أواخر العام الماضى، حيث زار منطقة قناة السويس للتعرف على الإمكانيات المتاحة والمشروعات المقترح تنفيذها لتنمية المنطقة.

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مصر 365

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