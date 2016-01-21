ضبط 3 أسلحة آليه بحوزة تاجر سلاح بالعياط

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطل لإتهامه بالإتجار بالأسلحة الألية بمنطقة العياط بالجيزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان المقدم تامر صالح رئيس المباحث ومعاونيه الرائدان أحمد الملطاوى وأحمد البدوي، تمكنوا من ضبط "احمد.ع" من قرية برشنت بمركز العياط وبحوزته 3 قطع سلاح ،واعترف المتهم بالإتجار بالأسلحة الألية.
كان المقدم تامر صالح رئيس المباحث ومعاونيه الرائدان أحمد الملطاوى وأحمد البدوي، تمكنوا من ضبط "احمد.ع" من قرية برشنت بمركز العياط وبحوزته 3 قطع سلاح ،واعترف المتهم بالإتجار بالأسلحة الألية.
>تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابه التحقيق.
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