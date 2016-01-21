ضبط 3 أسلحة آليه بحوزة تاجر سلاح بالعياط

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطل لإتهامه بالإتجار بالأسلحة الألية بمنطقة العياط بالجيزة.

كان المقدم تامر صالح رئيس المباحث ومعاونيه الرائدان أحمد الملطاوى وأحمد البدوي، تمكنوا من ضبط "احمد.ع" من قرية برشنت بمركز العياط وبحوزته 3 قطع سلاح ،واعترف المتهم بالإتجار بالأسلحة الألية.

>تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابه التحقيق.

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