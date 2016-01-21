أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد» -
صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي -
صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية» -
حرب الشائعات.. 6 تفجيرات «وهمية» تربك الداخلية -
صور| «تكدس النفايات الطبية ونقص الأدوية».. مخالفات داخل مستشفى أبو كبير -
السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب -
السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة قناة السويس : تدشين كليات جديدة وزيادة التعاون مع الصين

Google+ Print
رئيس جامعة قناة السويس : تدشين كليات جديدة وزيادة التعاون مع الصين رئيس جامعة قناة السويس : تدشين كليات جديدة وزيادة التعاون مع الصين
أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس،عن بناء مبان جديدة داخل الحرم الجامعى، وذلك تمهيداً لفتح بعض الكليات بها مثل الألسن والتربية الرياضية.

وقال رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، إنه جار العمل على نقل كليات التربية والآداب من الجامعة القديمة إلى داخل حرم الجامعة الجديدة بالطريق الدائرى بداية العام الدراسى القادم، بينما سيتم نقل كلية السياحة والفنادق مع بداية العام الفصل الدراسى الثانى القادم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك زيادة فى حجم التعامل مع الصينية ووزارة الاتصالات والمعلومات المصرية ومؤسسة الخير لإنشاء كليات تكنولوجية تقام بجامعة قناة السويس ويعمل خريجيها فى مشروعات محور قناة السويس وذلك بالتعاون مع جامعة بكين للاتصالات .

وأكد "غراب" على وجود منشآت جديدة بكلية الطب، كمبنى الأقسام العلمية، ومبنى الخلايا الجذعية وهو خاص بالأبحاث، وكذلك معمل مركزى للجامعة على أن يتم الانتهاء من جميعهم خلال 6 أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس