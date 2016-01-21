رئيس جامعة قناة السويس : تدشين كليات جديدة وزيادة التعاون مع الصين

أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس،عن بناء مبان جديدة داخل الحرم الجامعى، وذلك تمهيداً لفتح بعض الكليات بها مثل الألسن والتربية الرياضية.

وقال رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، إنه جار العمل على نقل كليات التربية والآداب من الجامعة القديمة إلى داخل حرم الجامعة الجديدة بالطريق الدائرى بداية العام الدراسى القادم، بينما سيتم نقل كلية السياحة والفنادق مع بداية العام الفصل الدراسى الثانى القادم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك زيادة فى حجم التعامل مع الحكومة الصينية ووزارة الاتصالات والمعلومات المصرية ومؤسسة مصر الخير لإنشاء كليات تكنولوجية تقام بجامعة قناة السويس ويعمل خريجيها فى مشروعات محور قناة السويس وذلك بالتعاون مع جامعة بكين للاتصالات .

وأكد "غراب" على وجود منشآت جديدة بكلية الطب، كمبنى الأقسام العلمية، ومبنى الخلايا الجذعية وهو خاص بالأبحاث، وكذلك معمل مركزى للجامعة على أن يتم الانتهاء من جميعهم خلال 6 أشهر.