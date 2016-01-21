بان كى مون: 21 مليون يمنى يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة

قال بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إن أكثر من 21 مليون يمنى أى ما يعادل 80% من السكان يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن مبعوثه الشخصى إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد يبذل كل ما فى وسعه بهدف حل الأزمة ولكنه يحتاج إلى دعم إقليمى ودولى حسب قوله.

وأضاف "كى مون" خلال حواره مع الإعلامية زينة يازجى ببرنامج "بصراحة مع زينة يازجى" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية: "أشعر بقلق تجاه العنف المستمر فى اليمن ما بين التحالف الذى تقوده السعودية والحوثيون ويجب أن يتوقف فى أقرب وقت ممكن.. فهم يدمرون بلدهم بأنفسهم ويقتلون مواطنيهم وهذا شىء ينبغى إنهاؤه بشكل عاجل".