المرأة وسعادة المواطن على قائمة مرشحي "استشاري الشارقة"

يواصل مرشحو الشارقة عملية الدعاية لانتخابات المجلس الاستشاري للإمارة 2016، حيث ركز المرشحون في حملاتهم الإعلانية على دور المرأة والأسرة والموظف، وتبني قضايا مهمة تصب أغلبها في الاهتمام بمجالي التعليم والصحة، إضافة إلى تعزيز رفاهية وسعادة المواطن.

الطلبة والشباب

وركزت المرشحة نورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي عن مدينة الذيد في رؤيتها الانتخابية على (التنمية تعزز من رفاهية وسعادة المواطن)، أما برنامجها الانتخابي فحرصت فيه على التركيز على العمل مع المؤسسات المجتمعية في الشارقة للارتقاء بالبرامج الخاصة بالتنمية الأسرية للوصول إلى استقرارها ورفاهيتها، وتوجيه أبنائنا الطلبة في المراحل الثانوية والجامعية لاختيار التخصصات التي تواكب سوق العمل، والسعي لتبني فئة الشباب في العطلة الصيفية من خلال توفير أنشطة تنافسية ترفيهية تربوية تنمي قدراتهم، إضافة إلى العمل على الاهتمام بالطاقات الشبابية في مجالات الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي وإيجاد الفرص الحقيقية لاحتضانها وتوفير البيئة المناسبة لها.

من جانبه تبنى المرشح خالد علي أحمد المطروشي عن مدينة الشارقة في برنامجه الانتخابي العديد من المحاور، منها محور الشباب، حيث ينتهج أسلوباً يوازن بين أهمية الخبرة التي يجب أن يتمتع بها الشباب، وبين طاقتهم وقدراتهم الابتكارية.

وقال «نسعى إلى تأسيس جهة أو برنامج متخصص لمساعدة خريجي الثانوية العامة على اختيار التخصصات التي تتناسب مع مهاراتهم والتي يحتاجها سوق العمل في المستقبل، وإشراك الشباب في اللجان التجارية والصناعية المنبثقة من حكومة الشارقة لتأهيلهم للمراحل المقبلة، فضلاً عن تحفيزهم على البحث العلمي، من أجل الارتقاء بمستوى الصناعات والتوجه للأسوق الخارجية، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب للدخول إلى عالم ريادة الأعمال للبدء في تأسيس الأعمال المبتكرة الخاصة بهم».

وأضاف «أما محور الأطفال واليافعين فسنسعى جاهدين إلى غرس قيم الولاء لقيادتنا الحكيمة في نفوس النشء، ورفع الحس الوطني لديهم، والعمل على تعزيز دور مؤسسات الرعاية الأسرية».

دور الإعلام

من ناحية أخرى أكد الدكتور خالد عمر المدفع عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس اللجنة الإعلامية على أهمية دور الإعلام بمختلف مؤسساته وشراكته وتضافر جهوده لإنجاح عملية الانتخابات التي تشهدها الشارقة وأهمية مواصلة الدور الاحترافي الذي تميزت به مختلف المؤسسات الإعلامية عبر منابرها ونوافذها الإعلامية المختلفة لتوفير المعلومات ولعب دور مهم ومنصة حيادية للتعريف بالانتخابات وبرامج المرشحين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والذي عقدته أمس بمقر المجلس الاستشاري وبحثت مختلف تحضيراتها بشأن جهودها للتغطية الإعلامية للمرحلة الثالثة والخاصة بالتصويت.

توعية

أشاد المدفع بدور الجهات الإعلامية فيما قدمته من طرح إعلامي متميز منذ انطلاق الانتخابات معرباً عن تقديره لدور الجهات الإعلامية والإعلاميين في تعزيز أدوار الانتخابات ومراحلها وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.