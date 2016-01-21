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بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وجيبوتي

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بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وجيبوتي بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وجيبوتي

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الديوان العام للوزارة، أمس، محمود علي يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الجيبوتي والوفد المرافق له، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب وزير خارجية جيبوتي عن امتنانه لما تحظى به بلاده من دعم ومساندة من دولة الإمارات، متوجهاً بالشكر العميق لقيادة الدولة الرشيدة على ما تقدمه من دعم لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلاده.

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