قيادتنا الحكيمة أرست أسس مجتمع متناغم

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أرست الأسس المستقبلية السليمة لمجتمع متجانس ومتناغم ذي اقتصاد مستديم يحافظ على ميراثه الثقافي الفريد ويبني قوته عبر علاقاته مع الثقافات الأخرى.

وأضاف إن صاحب السمو رئيس الدولة ينطلق من هذه الروح لقيادة الإمارات في هذا الاتجاه نحو مجتمع أفضل بحكمة وإرادة قوية، يدعمه ويسنده في ذلك من أجل مستقبل مستديم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه مساء أول من أمس بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الوفد البرلماني لأميركا اللاتينية والكاريبي برئاسة روبيرتو ليون ومارسيلو اراوخو وزير الثقافة في مقاطعة ساوباولو البرازيلية والوفد المرافق ووفد شركة فيوليا برئاسة ميشيل دوتانج التي تعمل في الدولة في مجال إمدادات وإدارة المياه وتدوير النفايات والطاقة وخدمات النقل ومجموعة من طلاب وطالبات جامعة هارفارد.

مستقبل

وقال معاليه إن حضور هذه الوفود وغيرها إلى الإمارات دليل على اهتمامها بالمستقبل ، مشيرا إلى أن عمل شركة فيوليا في الإمارات سيساعد هذه الوفود في النظر إلى المستقبل بطريقة ذكية، لأنها تعمل لتنمية الإمارات في المجالات المذكورة ضمن الأهداف التي رسمها صاحب السمو رئيس الدولة في استخدام كل الموارد المتوفرة لتحقيق اقتصاد رائد على المستوى العالمي.

وتحدث عن العلاقات الإماراتية مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي وسعي الوفد البرلماني الزائر نحو علاقات مستقبلية مع الإمارات مؤكدا معاليه أن هذه العلاقات يمكن أن تكون نموذجا جيدا للبشرية.