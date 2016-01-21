حامد بن زايد: الإمارات تشجع ابتكارات الطاقة النظيفة

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة تسعى إلى تبني التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، وتعمل على تشجيع الابتكارات وتبني الأفكار التي تخدم هذا التوجه، مشيراً إلى أن جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل هي إحدى أهم الجوائز التي أثبتت فعاليتها وحيويتها في تكريم المبدعين، سواء من الشركات أو الأفراد الذين يسعون لتطبيق مفاهيم جديدة تخدم طاقة المستقبل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، إلى المعرض المصاحب لأسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير الحالي.

وقال سموه إن أسبوع أبوظبي للاستدامة يمثل أحد العناصر المهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، باعتبارها رائدة في قطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في العالم، بوجود القادة والعلماء والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، من أجل إجراء المناقشات والحوارات، والبحث عن حلول للتحديات المستقبلية التي تواجه الاستدامة والطاقة النظيفة.

وأشاد سموه بالمعروضات التي تضمّنها معرض أسبوع أبوظبي للاستدامة، وما احتواه من أفكار مبدعة لمواجهة تحديات تأمين مصادر مستدامة للطاقة والمياه والغذاء، وتطبيق الحلول التي من شأنها الدفع قدماً بجهود تحقيق التنمية المستدامة.

جولة تفقدية

وشملت جولة سموه زيارة عدد من الهيئات والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المشاركة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2015، حيث اطلع سموه على البرامج والابتكارات والأفكار الهادفة إلى تحقيق المحافظة على الطاقة وتنميتها واستدامتها.

واستمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من المسؤولين والمشرفين على أجنحة الشركات والمؤسسات إلى شرح عن الجوانب والمحتويات التي يتم عرضها، والتي تهدف إلى دعم مبادرات الطاقة المتجددة، والحفاظ على أمن المياه، وإعادة تدوير المواد، وإسهاماتهم المتعددة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها أو المطبقة على أرض الواقع التي تقوم أساساً على فكرة استدامة الطاقة، كما استمع سموه لشرح موجز عن أهم الأفكار والبرامج وخطط التطوير التي تقوم بها الشركات المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وزار سموه جناح «مصدر»، حيث كان في استقباله معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، حيث اطلع على المشاريع التي تنفذها «مصدر» حول العالم في مجالات الطاقة النظيفة.

واستمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من الدكتور أحمد عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، لشرح حول مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية لتوفير المياه والطاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي تتعاون مصدر فيه مع أربع شركات عالمية قلل التكلفة بنسبة 40 في المئة مقارنة بالمشاريع المشابهة.

جولة

إلى ذلك تفقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس أروقة معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل إحدى الفعاليات الرئيسية لأسبوع أبوظبي للاستدامة رافقه خلالها معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر".

واستهل سموه جولته بزيارة جناح شركة مصدر اطلع خلالها من الدكتور أحمد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" على جهود الشركة ومشاريع الطاقة النظيفة المعروضة في الجناح والتي تنفذها شركة مصدر في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتشارك "مصدر" في المعرض بجناح كبير يضم أعمالها المتكاملة ومن أبرز المشاريع المعروضة مجسم مدينة مصدر ومشروع " المدينة المستدامة " في دبي ومشروع تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية في غنتوت بإمارة أبوظبي .

كما زار سموه جناح معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ـ الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة ـ حيث اطلع على مشاريع المعهد وبرامجه القائمة التي تدعم أجندة الابتكار الوطنية لدولة الإمارات والجهود العالمية الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

طلبة مصدر

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بطلبة معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وطلبة برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل الذي نجح في تأهيل جيل جديد من القادة الشباب المعنيين بقضايا الاستدامة وذلك عبر توفير برامج تدريب رفيعة المستوى وفرص فريدة لخوض تجارب دولية.

وزار سموه بعد ذلك جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في أدنوك ومجموعة شركاتها.

واستمع سموه لشرح من مسؤولي شركة أدنوك عن أنشطة وعمليات الشركة وبشكل خاص الدور الذي تضطلع به أدنوك ومجموعة شركاتها في دعم مبادرات الطاقة المتجددة ومشاريع الشركة التي تركز على اعتماد أحدث التقنيات النظيفة خاصة في مجال التقاط الكربون وتخزينه من خلال التعاون مع معهد مصدر في تنفيذ مجموعة من المشاريع ضمن آلية التنمية النظيفة مثل تخزين ثاني أوكسيد الكربون وحقنه في الآبار النفطية لتعزيز إنتاج النفط.

كما استمع سموه إلى شرح حول مبادرات أدنوك المتعلقة بمجال الاستدامة وجهودها التي تستهدف التوقف عن حرق الغاز وخفض استهلاك الطاقة ومبادرة أبوظبي لوقود الطائرات الحيوي والتجهيزات الصديقة للبيئة التي يجري تركيبها في مشروع مبنى أدنوك الرئيسي والتي تهدف إلى ضمان تعزيز كفاءة الطاقة والتقليل من استهلاكها.

طاقة نووية

وتوقف سموه عند جناح مؤسسة الامارات للطاقة النووية حيث استمع من المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى آخر المستجدات بشأن البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات الذي تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطويره وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة حيث ستعمل أربع محطات نووية بحلول العالم 2020 على توفير حوالي ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية إضافة الى جهود المؤسسة في جذب وتدريب الطلبة المتفوقين والمهندسين وتوفير لهم فرصة بأن يكونوا رواد قطاع الطاقة النووية الناشئة في الدولة.

كما زار سموه جناح هيئة كهرباء ومياه دبي الذي يقدم للزوار والمهتمين نبذة عن أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة في إمارة دبي وتؤكد من خلالها التزام دبي بزيادة التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ومن أبرز المشاريع التي تعرض في الجناح مشروع "مجمع حصيان" لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف في جبل علي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم "في موقع واحد" والذي يهدف إلى إنتاج طاقة بقدرة 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

كما زار سموه " جناح إكسبو 2020 " والذي يتوقع له أن يكون علامة فارقة ومميزة في تاريخ معرض إكسبو العالمي حيث أعد الجناح خصيصا للترويج للمعرض وتزويد زواره بالمعلومات التي يطلبونها أو يبحثون عنها في هذا الصدد .

وفي جناح مركز إدارة النفايات بأبوظبي " تدوير" تعرف سموه على جهود المركز في رفع مستوى الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع وصولا لتحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في خلق بيئة نظيفة وآمنة وتقديم الدعم والمساندة لكافة الفعاليات والمناسبات التي تستهدف توعية المجتمعات بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة.

واختتم سموه جولته للمعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل بزيارة عدد من الأجنحة والشركات المشاركة ومن ضمنها الجناح السويسري والياباني والفرنسي واطلع على أبرز مشاريعها وجهودها في مجال الطاقة البديلة والمتجددة والمواصلات النظيفة الخالية من الانبعاثات التي شاركت في المعرض.

« كهرباء أبوظبي»

تفقد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، أمس، منصة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجموعة شركاتها، حيث كان في استقباله فارس عبيد الظاهري، المدير العام للهيئة، وعدد من مديري الشركات التابعة للهيئة. كما زار الجناح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، حيث اطلع من فارس عبيد الظاهري على المشروع الجديد للهيئة المتعلق بمجمع أبوظبي للطاقة الشمسية المزمع إقامته في منطقة سويحان وبسعة 350 ميغاواط.