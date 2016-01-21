كريمات الشعر Elvive الجديدة مثالية لشعر السيدات الخليجيات

لا تتوقّف لوريال باريس أبداً عن التفكير قي احتياجات ومتطلّبات السيدات العربيات للعناية بجمالهنّ. لهذا السبب، قامت الماركة بإطلاق أحدث ابتكاراتها التي تعتبر مثالية للشعر إذ تمنحه حماية معزّزة بينما تجعله يبدو رائعاً بكلّ معنى الكلمة. لقد صُمّمت تشكيلة كريمات L’Oreal Paris Elvive الجديدة للشعر من لوريال باريس خصيصاً للسيّدات العربيات، إذ أنّها تعمل على معالجة أكثر مشاكل الشعر شيوعاً لدى النساء الخليجيات، بينما توفّر فوائد مذهلة لتنعمي بإطلالة مبهرة تماماً.

لا شكّ أنّ الاستعمال المنتظم لكريمات الشعر Elvive سيمنحك شعراً رائعاً لطالما حلمت به! فتركيباتها الكريمية تتغلغل بسرعة في الشعر من الجذور وحتّى الأطراف. وبالتالي، يتمّ تصفيف الشعر بشكل أسهل وأجمل لتتمتّعي بالإطلالة التي ترغبين فيها، كما يصبح ناعماً إلى أقصى الحدود مع طراوة مذهلة ولمعان صحيّ وعميق، من دون تطاير على الإطلاق لغاية 48 ساعة. هذا ليس كلّ شيء! فهذه الكريمات لا تترك أبداً أيّ ملمس دهني أو تثقل الشعر بل تمنحك شعراً ناعماً، صحياً، ولامعاً، من الممتع تصفيفه.

تُعتبر كريمات الشعر Elvive مثالية للسيدات الخليجيات لأنّها تحمي شعرهنّ من العوامل الخارجية الضارة كالغبار الشديد والرطوبة المرتفعة والحرّ اللافح. حتّى أنّ المكوّنات المستعملة تضمّ تلك المفضّلة عادة لدى النساء العربيات للعناية بجمالهن، ما يجعل التشكيلة أكثر ملاءمة بعد للنساء في منطقتنا هذه.

تضمّ التشكيلة ثلاثة كريمات للتصفيف يمكنك الاختيار من بينها. يحتوي أوّلاً Elvive Extraordinary Oil للشعر الجاف على مزيج غني من ستّة زيوت ثمينة لتغذية مثالية وحماية تدوم لغاية 48 ساعة. تصبح ألياف الشعر مغذّاة تماماً مع لمعان حريري ونعومة استثنائية وطراوة رائعة. نتيجة لذلك، بات بإمكانك تصفيفه بشكل مثالي، من دون تطاير أو ترك ملمس دهني أبداً. وتعلّق هنا أروى، سفيرة Elvive التي تعشق هذا المنتج، قائلةً: "لا يمكنني أن أتخيّل تصفيف شعري من دون استعمال Elvive Extraordinary Oil. فهو لا يعتني بشعري ويتركه بنعومة فائقة فحسب، بل يجعل تصفيفه مهمّة سهلة للغاية مهما كانت الإطلالة التي أودّ اعتمادها!"

أمّا المنتج الثاني ضمن المجموعة فهو Elvive Arginine Resist X3 الذي يحتوي على الأرجينين والبروتين، ما يجعله الحلّ الأساسي لتقوية وحماية الشعر الضعيف المعرّض للتساقط. فمفعول الاستثنائي، المغذّي والمكافح لتساقط الشعر يقوّي ألياف الشعر ويعيد بناءها لتصبح أقوى. وبالتالي يمكن تصفيف الشعر بكلّ ثقة مع حماية فائقة لغاية 48 ساعة بدون ترك ملمس دهني.

وللشعر التالف، يقدّم Elvive Total Repair 5 مع البروكيراتين والسيراميد نتائج مثبتة، مغذّياً الشعر بعمق ومصلحاً العلامات الخمس الأساسية للتلف، ومؤمّناً حماية ضدّ العوامل الخارجية الضارّة. وبعد استعماله بانتظام، ستتمتّعين بشعر أقوى، أكثر لمعاناً، أنعم وأكثف مع إصلاح أطرافه.

إحصلي على مجموعة كريمات Elvive L’Oreal Paris الجديدة للشعر وتنعّمي بشعر جميل تطاير بلا ، قبل للتصفيف بشكل مثالي، ويبقى صحياً ومحمياً على الدوام!

نصائح للاستعمال:

للحصول على أفضل النتائج، يجب استعمال مجموعة كريمات Elvive للشعر بعد الاستحمام على الشعر المبلل أو الجاف قبل تمليسه بأداة تمليس الشعر العادية، أو تصفيفه باستخدام مجفّف الشعر أو لفّه بأداة التجعيد . كما أنّ المجموعة فعالة لاستعمالها كلمسة نهائية، إضافة إلى المنتجات الأخرى في تشكيلات Elvive Extraordinary Oil، Argine Resist X3، أو Total Repair 5.