للمحجبة: تقنية الـ PRP جراحة تجميلية من دون مشرط

تعتبر نقاوة بشرة المحجبة ذات أهمية بالنسبة لها، كونها تعكس جمال الوجه المؤطر بالطرحة. لذلك، نراها تولي هذه العملية اهتماماً كبيراً، وتسعى لتطبيق أحدث التقنيات وآخر المنتجات في عالم المستحضرات.

في هذا السياق، نقترح على السيّدة المحجبة اللجوء إلى تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية Platelet Rich Plasma، أو ما يُعرف اختصاراً بـ(PRP) لمعالجة التجاعيد و الهالات السوداء تحت العين. وتتميز هذه التقنية بأنها لا تترك أيّ آثار جانبية على المدى الطويل، لأنها تعتمد على حقن موادّ ذاتية من نفس المريض، وبالتالي لا تسبّب أيّ مخاوف حول رفض الجسم للمادة المحقونة أو من انتقال أيّ عدوى جرثومية.

أما عدد الجلسات التي تحتاجها المرأة فترتبط بظروف كلّ حالة:

- لنضارة البشرة تحتاج المراة إلى 3 جلسات متتالية بفاصل 4 أسابيع بين الجلسة والأخرى.

- لعلاج التجاعيد الخفيفة يمكن إجراء جلسة كلّ سنة. وينصح في حالات زيادة التجاعيد بإجراء جلسة كلّ ستة أشهر.

يذكر أن هذه التقنية تستخدم لأهداف علاجية أخرى، منها علاج تساقط الشعر، وعلاج المشكلات العظمية، مثل: خشونة الركبة، والأمراض التنكسية للفقرات الظهرية ومفاصل الجسمن وإصابة مرفق التنس، بالإضافة إلى متلازمة النفق الرسغي وإصابات الأوتار العضلية، وفي حالات تساقط الشعر. وتحتاج المراة من 4 إلى 6 جلسات كلّ أسبوعين. بعد ذلك تعتمد متابعة هذه الجلسات على حالة المراة وعمرها.