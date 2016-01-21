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ميدو يوضح لـ في الجول أسباب إعارة إبراهيم صلاح.. وبدائله في الزمالك

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ميدو يوضح لـ في الجول أسباب إعارة إبراهيم صلاح.. وبدائله في الزمالك ميدو يوضح لـ في الجول أسباب إعارة إبراهيم صلاح.. وبدائله في الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق هو من طلب الإعارة خلال الفترة الماضية.

وأعير إبراهيم صلاح لسموحة لمدة ستة أشهر يعود بعدها إلى الزمالك، لكن اللاعب يرى أن النادي الأبيض باعه وشدد على أنه تمت إعارته بدون علمه. (طالع التفاصيل)

وقال ميدو لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "إبراهيم هو من طلب الإعارة، مع حبي وتقديري الشخصي له ورغم تصريحاته هو من أراد أن يلعب أساسي".

وأضاف "بناء على طلبه وافقنا على رحيله من أجل رغبته في اللعب باستمرار للعودة لمنتخب .. أتمنى أن يعود لمستواه الفني والبدني لأنه سيجد صعوبة في المشاركة".

وتابع "حتى قبل وجودي في الزمالك إبراهيم لم يكن يشارك بسبب تراجع مستواه، ولهذا منحناه الفرصة لينتقل ويشارك بنفس المستوى".

وأوضح ميدو "أتمنى من إبراهيم صلاح أن يحافظ على نفسه وإن عاد بنفس المستوى سيجد صعوبة في الاستمرار في الزمالك رغم احترامي لشخصه".

وأردف "أتوقع من إبراهيم صلاح أن مستواه سيرتفع ويعود بشكل أفضل".

البدائل

ويرى ميدو أن الزمالك يملك العديد من البدائل في مركزه ليس فقد طارق حامد الذي يعول عليه الأبيض بصفة أساسية.

وأفند ميدو "الزمالك لديه أحمد توفيق وإبراهيم عبد الخالق ومعروف يوسف ولا تنسوا محمد كوفي الذي هو مركزه الأصلي Holding midfielder".

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