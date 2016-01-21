برج الحمل حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

برج الحمل على الصعيد المهني:

>تتعرض لبعض الخسائر المادية ولكنك قادر على تجاوزها ببعض الأفكار التى تحول الخسائر إلى مكاسب فلا شئ يستمر على حالة مهما الزمن طال، حاول أن تكون من المتفائلين حتى لا تشعر بالضغوط النفسية التى قد تؤثر على أدائك بالسلب. برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>أنت انسان عاطفى بطبيعة الحال لا تحاول دائما أن تعتمد على الرومانسية فى سير العلاقة العاطفية فى حياتك ولكن حاول أن تضيف بعض الأمور الجدية وهذا سوف يؤثر فى حياة الشريك. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>لديك مشكلة صحية قديمة تحاول دائما الهروب من حلها بتناول المسكنات هذا الوضع ليس مقبول، حاول أن تواجه المشكلة بأخذ رأى الطبيب المعالج ودائما المواجهة أفضل حل للعلاج. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>ستكون الفترة القادمة مليئة بالأعمال التى تصب عائدها فى صالح مستقبلك، تحاول أن تتقدم وستجد من محيطك من يدعمك للوصول على حلمك، اسعى أكثر لتصل إلى قمة أحلامك سواء الكبيرة أو الصغيرة، وسوف ترى بعد فترة نتيجة ماقدمت من مجهود.

شبكةعيونالإخبارية

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