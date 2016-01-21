برج السرطان حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يطلب منك فى الفترة القادمة أن تتولى مسؤوليات أكبر فى محيط العمل فكر جيدا قبل قبول العرض، هل تملك من الوقت والإمكانيات مايؤهلك لذلك أم لا، التراجع فى هذه الفترة سيحترم ولكن الفشل سيجعلك أنسان محبط وستشعر بأنك غير قادر على حمل المسؤولية.>تحاول أن تهتم بالشريك فى الفترة القادمة حتى تعوضه مافات من وقت كنت مشغول عنة فيه بأشياء أخرى، سيشعر الشريك بأنك تحاول أرضاءة وستكون جميع محاولاتك محل تقدير منه أتجاهك ، لا تتراجع واستمر حتى تصل إلى أهدافك فبها سوف تعيش حياة سعيدة.>بعد الوعكة الصحية الأخيرة يراك البعض أنك مجنون لأنك تسرعت بالعودة إلى العمل، حاول أن تتجنب المجهود الزائد، حتى لا تتعرض لأزمات أو وعكات صحية متتالية، قد تضفى بظلالها على حياتك الصحية.>تتوقع لك الأبراج فرصة كبيرة فى مجال عملك سوف تستفيد منها فى المستقبل حاول أن تنظم وقتك لتجد متسع لعمل الكثير من الأشياء المؤجلة، حاول أن تغير نظراتك السلبية إلى حياتك فى الفترة القادمة.