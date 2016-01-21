أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد» -
صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي -
صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية» -
حرب الشائعات.. 6 تفجيرات «وهمية» تربك الداخلية -
صور| «تكدس النفايات الطبية ونقص الأدوية».. مخالفات داخل مستشفى أبو كبير -
السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب -
السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الخميس 2016 /1/21 برج السرطان حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

على الصعيد المهني:


>يطلب منك فى الفترة القادمة أن تتولى مسؤوليات أكبر فى محيط العمل فكر جيدا قبل قبول العرض، هل تملك من الوقت والإمكانيات مايؤهلك لذلك أم لا، التراجع فى هذه الفترة سيحترم ولكن الفشل سيجعلك أنسان محبط وستشعر بأنك غير قادر على حمل المسؤولية.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>تحاول أن تهتم بالشريك فى الفترة القادمة حتى تعوضه مافات من وقت كنت مشغول عنة فيه بأشياء أخرى، سيشعر الشريك بأنك تحاول أرضاءة وستكون جميع محاولاتك محل تقدير منه أتجاهك ، لا تتراجع واستمر حتى تصل إلى أهدافك فبها سوف تعيش حياة سعيدة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>بعد الوعكة الصحية الأخيرة يراك البعض أنك مجنون لأنك تسرعت بالعودة إلى العمل، حاول أن تتجنب المجهود الزائد، حتى لا تتعرض لأزمات أو وعكات صحية متتالية، قد تضفى بظلالها على حياتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>تتوقع لك الأبراج فرصة كبيرة فى مجال عملك سوف تستفيد منها فى المستقبل حاول أن تنظم وقتك لتجد متسع لعمل الكثير من الأشياء المؤجلة، حاول أن تغير نظراتك السلبية إلى حياتك فى الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى