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برج الجدى حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 21 /1/2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>جرب أن تتعلم مهارة جديدة تساعدك فى الوصول لمكان أفضل فى عملك وتحقق لك مكاسب كبيرة فى وقت لاحق من مشوارك، لا تتكاسل فلديك قدرات رائعة تحتاج فقط اكتشافها.

على الصعيد العاطفى:


>طريقتك العفوية فى التعامل مع علاقة حبك تمنعك من اتخاذ قرار حاسم فى حياتك العاطفية، أعد التفكير بموضوعية وفى ما يحدث وتماسك قليلاً.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>اليوم تعود إلى عاداتك الجيدة فى مجال الصحة واللياقة البدنية بعد فترة راحة طويلة خلال الفترة الماضية، وهذا يجعلك تشعر على نحو أفضل معنويًا وجسديًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>لا تفقد الثقة فى نفسك اليوم مهما تعثرت فلكل جواد كبوة، يجب أيضًا أن تثق بحدسك والتحذيرات التى تنطلق من داخلك بشأن الأشخاص الذين تتعامل معهم.

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مصر 365

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