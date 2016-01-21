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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21 /1/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

على الصعيد المهني:


>علاقاتك مع الآخرين فى العمل ستكون متوترة جدًا اليوم، وسيبدو لك الأمر وكأن الجميع يحاول تجنبك، وتتعامل معهم بحساسية شديدة على الرغم من أن ما يحدث فى الحقيقة هو أنهم بحاجة فقط إلى الاختلاء بأنفسهم من أجل التخلص من الفوضى فى عقلهم.

على الصعيد العاطفى:


>لا تحاول ان تضغط على نفسك لتحمل أكثر من طاقتك فى علاقة الحب، لا تجيب بنعم على كل ما يعرضه عليك شريكك وتأكد أنه يريدك أن تكون سعيدًا وحسب.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تشعر بالقلق على الصعيد الصحى اليوم وقد يكون قلقك فى محله وتحتاج لأن تأخذ التدابير المناسبة لحماية نفسك وتحتاج أكثر لوجود من تحب إلى جوارك للشعور بالأمان وتقليل مستوى التوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>واحد من معارفك يوشك على التحول إلى شخص مهم جدًا بالنسبة لك ويؤثر فى مستقبل، سواء بان يصبح حب جديد فى حياتك، أو رئيسك الجديد فى العمل.

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مصر 365

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