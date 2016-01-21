برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>علاقاتك مع الآخرين فى العمل ستكون متوترة جدًا اليوم، وسيبدو لك الأمر وكأن الجميع يحاول تجنبك، وتتعامل معهم بحساسية شديدة على الرغم من أن ما يحدث فى الحقيقة هو أنهم بحاجة فقط إلى الاختلاء بأنفسهم من أجل التخلص من الفوضى فى عقلهم.>لا تحاول ان تضغط على نفسك لتحمل أكثر من طاقتك فى علاقة الحب، لا تجيب بنعم على كل ما يعرضه عليك شريكك وتأكد أنه يريدك أن تكون سعيدًا وحسب.>تشعر بالقلق على الصعيد الصحى اليوم وقد يكون قلقك فى محله وتحتاج لأن تأخذ التدابير المناسبة لحماية نفسك وتحتاج أكثر لوجود من تحب إلى جوارك للشعور بالأمان وتقليل مستوى التوتر.>واحد من معارفك يوشك على التحول إلى شخص مهم جدًا بالنسبة لك ويؤثر فى مستقبل، سواء بان يصبح حب جديد فى حياتك، أو رئيسك الجديد فى العمل.