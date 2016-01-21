برج الحوت حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يحاول شخص ما أن يفرض عليك قاعدة جديدة اليوم، وسيكون رد فعلك الأول هو التمرد ضدها ولكنك مع الوقت ستكتشف أنها أفضل لك، فكن حذرًا فى تصرفاتك اليوم.>تراودك اليوم أفكار رومانسية غامضة بفضل وجود الشمس فى برجك، ورغم أنك تشعر بالرغبة فى مبادلة حبيبك العواطف إلا إنك تمتنع عن ذلك لأسباب غير معروفة، لكن كل ما عليك أن تفعله هو أن تثق فى حدسك.>اليوم هو يوم الحظ لبشرتك، إذا كنت تعانى من عيوب فيها أو أمراض جلدية من المحتمل أن تتحسن حالتها اليوم وتكون صافية أكثر، لكن لا تجعل ذلك يدفعك للتكاسل عن المواظبة على نظامك للعناية بالبشرة.>يومك يسوده الضباب كل شيء بالنسبة لك غامض وغير واضح وتعجز عن اتخاذ قرارات صائبة أو سريعة، حتى مزاجك تشعر بأنه ليس فى أفضل أحواله وبالكاد يمكنك أن تبتسم.