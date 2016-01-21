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برج الحوت حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 21 /1/2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

على الصعيد المهني:


>يحاول شخص ما أن يفرض عليك قاعدة جديدة اليوم، وسيكون رد فعلك الأول هو التمرد ضدها ولكنك مع الوقت ستكتشف أنها أفضل لك، فكن حذرًا فى تصرفاتك اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>تراودك اليوم أفكار رومانسية غامضة بفضل وجود الشمس فى برجك، ورغم أنك تشعر بالرغبة فى مبادلة حبيبك العواطف إلا إنك تمتنع عن ذلك لأسباب غير معروفة، لكن كل ما عليك أن تفعله هو أن تثق فى حدسك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>اليوم هو يوم الحظ لبشرتك، إذا كنت تعانى من عيوب فيها أو أمراض جلدية من المحتمل أن تتحسن حالتها اليوم وتكون صافية أكثر، لكن لا تجعل ذلك يدفعك للتكاسل عن المواظبة على نظامك للعناية بالبشرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يومك يسوده الضباب كل شيء بالنسبة لك غامض وغير واضح وتعجز عن اتخاذ قرارات صائبة أو سريعة، حتى مزاجك تشعر بأنه ليس فى أفضل أحواله وبالكاد يمكنك أن تبتسم.
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مصر 365

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