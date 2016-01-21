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برج الدلو حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

على الصعيد المهنى..


>علاقتك بالزملاء غير جيدة تماماً، دائماً ما تعاملهم بطريقة جافة وهو ما يزعجهم جداً ويجعل الوضع متوتر للغاية، حاول أن تكون هادئ، حتى لا تخسر المزيد والمزيد مما خسرت فى الفترة الماضية.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..


>تجاوز كل خلافاتك معه، ولا تضع كثير من التعقيدات أمامه حتى لا يشعر بالحزن منك، فقط كل ما عليك أن تسيطر على غضبك وتحاول احتواء الموقف.

على الصعيد الصحى..


>ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>أوضاعك جيدة جداً فى الفترة المقبلة، وتحديداً على مستوى علاقاتك بالزملاء فى العمل، كذلك على مستوى العائلة، ومن الضرورى أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة، حتى لا تخسر المزيد والمزيد فى الفترة الماضية.

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مصر 365

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