برج الدلو حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>علاقتك بالزملاء غير جيدة تماماً، دائماً ما تعاملهم بطريقة جافة وهو ما يزعجهم جداً ويجعل الوضع متوتر للغاية، حاول أن تكون هادئ، حتى لا تخسر المزيد والمزيد مما خسرت فى الفترة الماضية.>تجاوز كل خلافاتك معه، ولا تضع كثير من التعقيدات أمامه حتى لا يشعر بالحزن منك، فقط كل ما عليك أن تسيطر على غضبك وتحاول احتواء الموقف.>ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.>أوضاعك جيدة جداً فى الفترة المقبلة، وتحديداً على مستوى علاقاتك بالزملاء فى العمل، كذلك على مستوى العائلة، ومن الضرورى أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة، حتى لا تخسر المزيد والمزيد فى الفترة الماضية.