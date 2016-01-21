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برج العذراء حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

على الصعيد المهنى..


>الظروف السيئة التى تعمل من خلالها لا تجعلك حزين ولا تحبطك أبداً، وهو ما يجعلك تحقق نجاحات كثيرة فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن مديرك فى العمل يقدر ذلك جيداً.
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>برج العذراء على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصاً أنك قدمت إليه الكثير من التضحيات وهو يقدر ذلك، وهذا ما سيجعله يتغير فى معاملته معك، وستحققا سوياً الكثير فى الفترة المقبلة.

على الصعيد الصحى..


>فى الفترة الماضية أهملت كثيراً فى صحتك، ولم تتبع أى نظام صحى، وهذا سيكون له تأثير سئ عليك على صحتك، حاول أن تعود من جديد وتتخلص من كل هذه التصرفات حتى تنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، أوضاع أفضل على كل الأصعدة، لذا حاول أن تقوم بكل ما هو مطلوب منك حتى تحقق ما تريد، كما أنه سيكون تحسن كبير على مستوى العائلة والأصدقاء.

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مصر 365

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