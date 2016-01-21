برج العذراء حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..



>برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>الظروف السيئة التى تعمل من خلالها لا تجعلك حزين ولا تحبطك أبداً، وهو ما يجعلك تحقق نجاحات كثيرة فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن مديرك فى العمل يقدر ذلك جيداً.>علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصاً أنك قدمت إليه الكثير من التضحيات وهو يقدر ذلك، وهذا ما سيجعله يتغير فى معاملته معك، وستحققا سوياً الكثير فى الفترة المقبلة.>فى الفترة الماضية أهملت كثيراً فى صحتك، ولم تتبع أى نظام صحى، وهذا سيكون له تأثير سئ عليك على صحتك، حاول أن تعود من جديد وتتخلص من كل هذه التصرفات حتى تنعم بصحة جيدة.>يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، أوضاع أفضل على كل الأصعدة، لذا حاول أن تقوم بكل ما هو مطلوب منك حتى تحقق ما تريد، كما أنه سيكون تحسن كبير على مستوى العائلة والأصدقاء.