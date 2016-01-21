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برج العقرب حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

برح العقرب على الصعيد المهنى..


>أوضاعك جيدة تماماً ومن المتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات على مستوى العمل، علاقتك بمديرك ستتحسن كثيراً، كذلك عليك أن تعرف أن كل كا قمت به من قبل سيكون فى صالحك فلا تندم على شىء.

على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب ليست جيدة تماماً، عليك إعادة حسباتك من جديد، وحاول أن تتجاوز الأزمات التى تمر بها العلاقة، حتى لا تندم على فساد العلاقة بينك وبين الحبيب من جديد.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية جيدة جداً، ولكن عليك أن تنتبه إلى هذه التفاصيل الصغيرة التى دائماً ما يوصى بها الأطباء، لأنك إذا تجاهلتها سيكون لها تأثير سئ عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك..


>من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة، أفضل بكثير، فقط كن هادئ ولا تضيع الفرص ولا تخسر الكثير من الزملاء لأن هذا سيجعلك تخسر كل من حولك على الرغم من أنهم كانوا يقدموا الدعم لك طوال الوقت.

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مصر 365

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