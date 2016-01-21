برج الميزان حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

>علاقتك بالزملاء غير جيدة تماماً، دائماً ما تعاملهم بطريقة جافة وهو ما يزعجهم جداً ويجعل الوضع متوتر للغاية، حاول أن تكون هادئ، حتى لا تخسر المزيد والمزيد مما خسرت فى الفترة الماضية. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>حاول أن تتجاوز كل خلافاتك مع الحبيب، ولا تضع تعقيدات كثيرة أمامه حتى لا يشعر بالضيق منك، فقط كل ما عليك أن تسيطر على غضبك وتحاول احتواء الموقف. على الصعيد الصحى..

>ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>تحقق المزيد من النجاحات فى الفترة المقبلة، تتخلص كذلك من كافة الأزمات التى وقعت بها، وتشعر بأن هناك من يقدر مجهودك على مستوى العمل، فضلاً عن أوضاعك المالية ستتحسن كثيراً.

شبكةعيونالإخبارية

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