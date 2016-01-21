برج القوس حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>دورة جديدة من الحظ تحالفك فى مجال العمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فكن مستيقظًا للفرص الذهبية التى تقع فى طريقك خلال هذه الفترة، وإذا كنت تعمل فى وظيفة أنت غير راض عنها هذا هو الوقت للبحث عن وظيفة جديدة. على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من أنك تشعر أن لديك العديد من الخيارات فى الحياة العاطفية الخاصة بك، إلا إنه لن يكون من السهل عليك أن تتخذ قرارًا فى هذا الشأن اليوم، وستشعر بأنك على أتم استعداد للتخلى عن حبك اليوم. برج القوس على الصعيد الصحي:

>تهتم اليوم بالعلاجات البديلة والطرق الطبيعية لعلاج الأمراض الطفيفة لديك، فكن حذرًا بشان اختياراتك وتأكد من استشارة طبيب مؤهل فيما تفعله. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> فجأة تبدأ تهتم بأمور كنت تعتبرها مملة فى حياتك، وهو ما يمنح حياتك طعمًا مختلفًا فجأة ويجعل لديك قدرة على الاستمتاع بالحياة فاقتنص هذه الفرصة بقدر الإمكان وتتبع شغفك

شبكةعيونالإخبارية

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