توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الأسد حظك اليوم الخميس 2016 /1/21>يتمتع مواليد برج الأسد بشخصية قوية تسيطر عليهم فى المجال العملى فهم لا يعرفون للمستحيل مكان، يتحدون الصعاب دائما وأن كان على حساب صحتهم وأوقاتهم العائلية ، حاول أن تتغلب على تلك المشكلة بأن تجعل لعملك وقت ولحياتك الشخصية وقت أخر موازى له.>ستسعد ببعض المفاجآت التى ستحدث على يد الحبيب ،حاول أن تقدم له كثير من وقتك حتى لا يشعر بأنك مشغول عنة ، أنت انسان رومانسى وتحاول دائما إشعال شمعة الحب فى حياتك لتدفئك على الدوام فى أصعب الحالات.>حاول أن تهتم بصحتك بصورة أفضل من ذلك حتى لا تتعرض لوعكة صحية لا يحمد عقباها أنت إنسان تحب الحياة لا تتراجع عن ذلك فأنت بذلك ترفع من مناعتك أمامك المرض.>تتوقع الأبراج لك هذه الأيام أن تكون مكانتك أفضل من الوقت السابق، وسوف تقودك الظروف إلى مكان أفضل مما أنت فية لا تتردد فى اختيارتك فأنت انسان تعرف كيف تستفيد من علاقاتك.

برج الثور حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

>

برج الثور على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تحاول جاهدا أن تصارع ظروف العمل السيئة بأفكارك النيرة لا تتراجع فجميع من حولك يقدرون ما تقوم بتقديمة لطاقم العمل الذى يراك نبراس ف حياته، أنت تعلم كيف تدير امورك حتى تصل إلى مراتب كبيرة فى عملك ويقدرك رئيسك.>تتعرض حياتك العاطفية لعاصفة قد تدمرها ،حاول أن تقود سفينة حياتك إلى بر الأمان حتى تسير إلى الطريق السليم وتتلافى المشاكل المستقبلية وتنعم بالاستقرار، رحلة قصيرة لتغير الأجواء ستكون مفيدة فى الفترة القادمة، العشاء فى مطعم رومانسى أحد الأفكار البسيطة ولكنها فعالة.>تحاول أن تجذب الأعين لك بمزيد من الرشاقة والتألق استمر فى طريقك حتى تصل إلى النتيجة التى تتمناها، أتبع الحميات الغذائية ومارس الرياضة لتكون بصورة أجمل.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم هذا العام، تواجه كثير من الصعاب ولكنك قادر على تجاوزها بكثير من المجهود والصبر، احتفظ بهدوء أعصابك.

برج الحمل حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

>

برج الحمل على الصعيد المهني:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تتعرض لبعض الخسائر المادية ولكنك قادر على تجاوزها ببعض الأفكار التى تحول الخسائر إلى مكاسب فلا شئ يستمر على حالة مهما الزمن طال، حاول أن تكون من المتفائلين حتى لا تشعر بالضغوط النفسية التى قد تؤثر على أدائك بالسلب.>أنت انسان عاطفى بطبيعة الحال لا تحاول دائما أن تعتمد على الرومانسية فى سير العلاقة العاطفية فى حياتك ولكن حاول أن تضيف بعض الأمور الجدية وهذا سوف يؤثر فى حياة الشريك.>لديك مشكلة صحية قديمة تحاول دائما الهروب من حلها بتناول المسكنات هذا الوضع ليس مقبول، حاول أن تواجه المشكلة بأخذ رأى الطبيب المعالج ودائما المواجهة أفضل حل للعلاج.>ستكون الفترة القادمة مليئة بالأعمال التى تصب عائدها فى صالح مستقبلك، تحاول أن تتقدم وستجد من محيطك من يدعمك للوصول على حلمك، اسعى أكثر لتصل إلى قمة أحلامك سواء الكبيرة أو الصغيرة، وسوف ترى بعد فترة نتيجة ماقدمت من مجهود.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

>

برج السرطان على الصعيد المهني:



>برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يطلب منك فى الفترة القادمة أن تتولى مسؤوليات أكبر فى محيط العمل فكر جيدا قبل قبول العرض، هل تملك من الوقت والإمكانيات مايؤهلك لذلك أم لا، التراجع فى هذه الفترة سيحترم ولكن الفشل سيجعلك أنسان محبط وستشعر بأنك غير قادر على حمل المسؤولية.>تحاول أن تهتم بالشريك فى الفترة القادمة حتى تعوضه مافات من وقت كنت مشغول عنة فيه بأشياء أخرى، سيشعر الشريك بأنك تحاول أرضاءة وستكون جميع محاولاتك محل تقدير منه أتجاهك ، لا تتراجع واستمر حتى تصل إلى أهدافك فبها سوف تعيش حياة سعيدة.>بعد الوعكة الصحية الأخيرة يراك البعض أنك مجنون لأنك تسرعت بالعودة إلى العمل، حاول أن تتجنب المجهود الزائد، حتى لا تتعرض لأزمات أو وعكات صحية متتالية، قد تضفى بظلالها على حياتك الصحية.>تتوقع لك الأبراج فرصة كبيرة فى مجال عملك سوف تستفيد منها فى المستقبل حاول أن تنظم وقتك لتجد متسع لعمل الكثير من الأشياء المؤجلة، حاول أن تغير نظراتك السلبية إلى حياتك فى الفترة القادمة.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

>

برج الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

>علاقتك بالزملاء غير جيدة تماماً، دائماً ما تعاملهم بطريقة جافة وهو ما يزعجهم جداً ويجعل الوضع متوتر للغاية، حاول أن تكون هادئ، حتى لا تخسر المزيد والمزيد مما خسرت فى الفترة الماضية.>تجاوز كل خلافاتك معه، ولا تضع كثير من التعقيدات أمامه حتى لا يشعر بالحزن منك، فقط كل ما عليك أن تسيطر على غضبك وتحاول احتواء الموقف.>ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.>أوضاعك جيدة جداً فى الفترة المقبلة، وتحديداً على مستوى علاقاتك بالزملاء فى العمل، كذلك على مستوى العائلة، ومن الضرورى أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة، حتى لا تخسر المزيد والمزيد فى الفترة الماضية.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

>

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>الظروف السيئة التى تعمل من خلالها لا تجعلك حزين ولا تحبطك أبداً، وهو ما يجعلك تحقق نجاحات كثيرة فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن مديرك فى العمل يقدر ذلك جيداً.>علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصاً أنك قدمت إليه الكثير من التضحيات وهو يقدر ذلك، وهذا ما سيجعله يتغير فى معاملته معك، وستحققا سوياً الكثير فى الفترة المقبلة.>فى الفترة الماضية أهملت كثيراً فى صحتك، ولم تتبع أى نظام صحى، وهذا سيكون له تأثير سئ عليك على صحتك، حاول أن تعود من جديد وتتخلص من كل هذه التصرفات حتى تنعم بصحة جيدة.>يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، أوضاع أفضل على كل الأصعدة، لذا حاول أن تقوم بكل ما هو مطلوب منك حتى تحقق ما تريد، كما أنه سيكون تحسن كبير على مستوى العائلة والأصدقاء.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

>

برح العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..



>توقعات علماء الفلك لك..

>أوضاعك جيدة تماماً ومن المتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات على مستوى العمل، علاقتك بمديرك ستتحسن كثيراً، كذلك عليك أن تعرف أن كل كا قمت به من قبل سيكون فى صالحك فلا تندم على شىء.>علاقتك بالحبيب ليست جيدة تماماً، عليك إعادة حسباتك من جديد، وحاول أن تتجاوز الأزمات التى تمر بها العلاقة، حتى لا تندم على فساد العلاقة بينك وبين الحبيب من جديد.>أوضاعك الصحية جيدة جداً، ولكن عليك أن تنتبه إلى هذه التفاصيل الصغيرة التى دائماً ما يوصى بها الأطباء، لأنك إذا تجاهلتها سيكون لها تأثير سئ عليك فيما بعد.>من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة، أفضل بكثير، فقط كن هادئ ولا تضيع الفرص ولا تخسر الكثير من الزملاء لأن هذا سيجعلك تخسر كل من حولك على الرغم من أنهم كانوا يقدموا الدعم لك طوال الوقت.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

>

برج الميزان على الصعيد المهنى..

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>علاقتك بالزملاء غير جيدة تماماً، دائماً ما تعاملهم بطريقة جافة وهو ما يزعجهم جداً ويجعل الوضع متوتر للغاية، حاول أن تكون هادئ، حتى لا تخسر المزيد والمزيد مما خسرت فى الفترة الماضية.>حاول أن تتجاوز كل خلافاتك مع الحبيب، ولا تضع تعقيدات كثيرة أمامه حتى لا يشعر بالضيق منك، فقط كل ما عليك أن تسيطر على غضبك وتحاول احتواء الموقف.>ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.>تحقق المزيد من النجاحات فى الفترة المقبلة، تتخلص كذلك من كافة الأزمات التى وقعت بها، وتشعر بأن هناك من يقدر مجهودك على مستوى العمل، فضلاً عن أوضاعك المالية ستتحسن كثيراً.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

>

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>جرب أن تتعلم مهارة جديدة تساعدك فى الوصول لمكان أفضل فى عملك وتحقق لك مكاسب كبيرة فى وقت لاحق من مشوارك، لا تتكاسل فلديك قدرات رائعة تحتاج فقط اكتشافها.>طريقتك العفوية فى التعامل مع علاقة حبك تمنعك من اتخاذ قرار حاسم فى حياتك العاطفية، أعد التفكير بموضوعية وفى ما يحدث وتماسك قليلاً.>اليوم تعود إلى عاداتك الجيدة فى مجال الصحة واللياقة البدنية بعد فترة راحة طويلة خلال الفترة الماضية، وهذا يجعلك تشعر على نحو أفضل معنويًا وجسديًا.>لا تفقد الثقة فى نفسك اليوم مهما تعثرت فلكل جواد كبوة، يجب أيضًا أن تثق بحدسك والتحذيرات التى تنطلق من داخلك بشأن الأشخاص الذين تتعامل معهم.

برج الحوت حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

>

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يحاول شخص ما أن يفرض عليك قاعدة جديدة اليوم، وسيكون رد فعلك الأول هو التمرد ضدها ولكنك مع الوقت ستكتشف أنها أفضل لك، فكن حذرًا فى تصرفاتك اليوم.>تراودك اليوم أفكار رومانسية غامضة بفضل وجود الشمس فى برجك، ورغم أنك تشعر بالرغبة فى مبادلة حبيبك العواطف إلا إنك تمتنع عن ذلك لأسباب غير معروفة، لكن كل ما عليك أن تفعله هو أن تثق فى حدسك.>اليوم هو يوم الحظ لبشرتك، إذا كنت تعانى من عيوب فيها أو أمراض جلدية من المحتمل أن تتحسن حالتها اليوم وتكون صافية أكثر، لكن لا تجعل ذلك يدفعك للتكاسل عن المواظبة على نظامك للعناية بالبشرة.>يومك يسوده الضباب كل شيء بالنسبة لك غامض وغير واضح وتعجز عن اتخاذ قرارات صائبة أو سريعة، حتى مزاجك تشعر بأنه ليس فى أفضل أحواله وبالكاد يمكنك أن تبتسم.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

>

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>علاقاتك مع الآخرين فى العمل ستكون متوترة جدًا اليوم، وسيبدو لك الأمر وكأن الجميع يحاول تجنبك، وتتعامل معهم بحساسية شديدة على الرغم من أن ما يحدث فى الحقيقة هو أنهم بحاجة فقط إلى الاختلاء بأنفسهم من أجل التخلص من الفوضى فى عقلهم.>لا تحاول ان تضغط على نفسك لتحمل أكثر من طاقتك فى علاقة الحب، لا تجيب بنعم على كل ما يعرضه عليك شريكك وتأكد أنه يريدك أن تكون سعيدًا وحسب.>تشعر بالقلق على الصعيد الصحى اليوم وقد يكون قلقك فى محله وتحتاج لأن تأخذ التدابير المناسبة لحماية نفسك وتحتاج أكثر لوجود من تحب إلى جوارك للشعور بالأمان وتقليل مستوى التوتر.>واحد من معارفك يوشك على التحول إلى شخص مهم جدًا بالنسبة لك ويؤثر فى مستقبل، سواء بان يصبح حب جديد فى حياتك، أو رئيسك الجديد فى العمل.

برج القوس حظك اليوم الخميس 21 /1/2016

>

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>دورة جديدة من الحظ تحالفك فى مجال العمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فكن مستيقظًا للفرص الذهبية التى تقع فى طريقك خلال هذه الفترة، وإذا كنت تعمل فى وظيفة أنت غير راض عنها هذا هو الوقت للبحث عن وظيفة جديدة.>على الرغم من أنك تشعر أن لديك العديد من الخيارات فى الحياة العاطفية الخاصة بك، إلا إنه لن يكون من السهل عليك أن تتخذ قرارًا فى هذا الشأن اليوم، وستشعر بأنك على أتم استعداد للتخلى عن حبك اليوم.>تهتم اليوم بالعلاجات البديلة والطرق الطبيعية لعلاج الأمراض الطفيفة لديك، فكن حذرًا بشان اختياراتك وتأكد من استشارة طبيب مؤهل فيما تفعله.>فجأة تبدأ تهتم بأمور كنت تعتبرها مملة فى حياتك، وهو ما يمنح حياتك طعمًا مختلفًا فجأة ويجعل لديك قدرة على الاستمتاع بالحياة فاقتنص هذه الفرصة بقدر الإمكان وتتبع شغفك.