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بان كى مون: حماية الشعب السورى تقع على عاتق الحكومة

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بان كى مون: حماية الشعب السورى تقع على عاتق الحكومة بان كى مون: حماية الشعب السورى تقع على عاتق الحكومة
قالت بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إن المسؤولية الأولى لحماية الشعب السورى تقع على عاتق السورية هذا المبدأ الأول وبالموازاة مع ذلك يجب على كل الأطراف تقديم الدعم بما فى ذلك لمجموعات السورية المسلحة، وأيضاً القوى الإقليمية، وتابع:" فعلى هؤلاء جميعاً دعم الشعب العربى علمية السلام التى سنستأنفها حول سوريا يجب أن يتبناها ويقودها الشعب السورى كما ينبغى أن تحظى بتأييد إقليمى ودولى".

وأضاف "كى مون" خلال حواره مع الإعلامية زينة يازجى ببرنامج "بصراحة مع زينة يازجى" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، أن أنه تم التضييق على السوريين من كل حدب وصوب فى مضايا وضيق عليهم الحصار ووجدت الامم المتحدة ومجموعات الإغاثة الإنسانسة غير قادرة على الوصول إلى أولئك السوريين المحاصرين، لافتاً إلى أنه لحسن الحظ تمكنت الامم المتحدة الأسبوع الماضى من ضمان وصول بعض المجموعات الإغاثية إلى المحاصرين وتوزيع بعض الأغذية، وتابع:" ولكن هذه المؤن لن تسد جوعهم لأكثر من شهر وأحد".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة الاستمرار فى توزيع هذه المعونات الغذائية حتى نتمكن من إنقاذ حياة الــ400 شخص الذين تهورت صحتهم بشكل كبير، وتابع:" نسعى إلى تزويدهم بعيادات متنقلة والخدمات الصحية اللازمة".

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مصر 365

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