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برج الأسد حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 2016 /1/21 برج الأسد حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

برج الأسد على الصعيد المهني:


>يتمتع مواليد برج الأسد بشخصية قوية تسيطر عليهم فى المجال العملى فهم لا يعرفون للمستحيل مكان، يتحدون الصعاب دائما وأن كان على حساب صحتهم وأوقاتهم العائلية ، حاول أن تتغلب على تلك المشكلة بأن تجعل لعملك وقت ولحياتك الشخصية وقت أخر موازى له.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>ستسعد ببعض المفاجآت التى ستحدث على يد الحبيب ،حاول أن تقدم له كثير من وقتك حتى لا يشعر بأنك مشغول عنة ، أنت انسان رومانسى وتحاول دائما إشعال شمعة الحب فى حياتك لتدفئك على الدوام فى أصعب الحالات.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>حاول أن تهتم بصحتك بصورة أفضل من ذلك حتى لا تتعرض لوعكة صحية لا يحمد عقباها أنت إنسان تحب الحياة لا تتراجع عن ذلك فأنت بذلك ترفع من مناعتك أمامك المرض.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>تتوقع الأبراج لك هذه الأيام أن تكون مكانتك أفضل من الوقت السابق، وسوف تقودك الظروف إلى مكان أفضل مما أنت فية لا تتردد فى اختيارتك فأنت انسان تعرف كيف تستفيد من علاقاتك.

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مصر 365

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