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برج الثور حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

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برج الثور حظك اليوم الخميس 2016 /1/21 برج الثور حظك اليوم الخميس 2016 /1/21

برج الثور على الصعيد المهني:


>تحاول جاهدا أن تصارع ظروف العمل السيئة بأفكارك النيرة لا تتراجع فجميع من حولك يقدرون ما تقوم بتقديمة لطاقم العمل الذى يراك نبراس ف حياته، أنت تعلم كيف تدير امورك حتى تصل إلى مراتب كبيرة فى عملك ويقدرك رئيسك.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>تتعرض حياتك العاطفية لعاصفة قد تدمرها ،حاول أن تقود سفينة حياتك إلى بر الأمان حتى تسير إلى الطريق السليم وتتلافى المشاكل المستقبلية وتنعم بالاستقرار، رحلة قصيرة لتغير الأجواء ستكون مفيدة فى الفترة القادمة، العشاء فى مطعم رومانسى أحد الأفكار البسيطة ولكنها فعالة.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تحاول أن تجذب الأعين لك بمزيد من الرشاقة والتألق استمر فى طريقك حتى تصل إلى النتيجة التى تتمناها، أتبع الحميات الغذائية ومارس الرياضة لتكون بصورة أجمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم هذا العام، تواجه كثير من الصعاب ولكنك قادر على تجاوزها بكثير من المجهود والصبر، احتفظ بهدوء أعصابك.

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مصر 365

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