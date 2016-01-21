بالصور.. ضبط مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بطور سيناء

ضبطت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجنوب سيناء، مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببعض المحلات الكبرى بطور سيناء.

كانت توجيهات وتعليمات الدكتور محمد على يوسف وكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائى بجنوب سيناء بتكثيف المرور على جميع مدن المحافظة بجنوب سيناء لمراقبة الأغذية والحفاظ على صحة المواطن البسيط، وقامت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالاشتراك مع مكتب طور سيناء للقيام بحملة مكبرة على مدينة طور سيناء.

وكلف أشرف خميس مراقب عام الأغذية بالمديرية أحمد فتحى عبد العاطي مراقب أغذية المديرية اليوم الأربعاء بالاشتراك مع إدارة الطور للمرور على أماكن تداول الأغذية برفقة مسعد عسكر مراقب إدارة الطور ومجدى شلبى مفتش أغذية الطور.

وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأغذية مستوردة غير مدون عليها أى بيانات وعدم وجود بيانات باللغة العربية وعدم حمل فواتير لها، تم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين وتحرير العديد من محاضر عدم حمل شهادة صحية ومحاضر عدم نظافة، وعرض المحاضر على النيابة العامة للتصرف.

وقامت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بتحرير مذكرات لعرضها على محافظ جنوب سيناء لغلق هذه الأماكن.



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