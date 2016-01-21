احتراق محول كهرباء قرية المعيصرة بالبلينا دون خسائر بالأرواح

احترق محول كهرباء قرية "المعيصرة" التابعة لمجلس قروى برديس، وتحول إلى كتلة من النار عقب اشتعاله منذ قليل، ما نتج عنه تفحمه بالكامل ولم يتمكن الأهالى من السيطرة على الحريق خوفًا من صعق التيار لهم.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بكشك كهرباء بقرية بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد حماد، رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بالإنابة أن الحريق شب بمحول كهرباء بقرية المعيصرة التابع لمجلس قروى برديس دون وقوع خسائر بالأرواح، الأمر الذى نتج عنه انقطاع الكهرباء عن القرية.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.