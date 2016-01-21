Critics' Choice Awards: ريتشل ماكآدمز تحيّي إيلي صعب

لم يكد موسم حفلات السجادة الحمراء أن يبدأ وها نحن نشاهد النجمات متأنقات بإطلالات رائعة من جديد في حفل اختيار النقاد The Critics' Choice Awards وقد وجدنا من بينها إطلالات جميلة وأخرى غير موفقة إن صح القول، دعينا نستعرضها معك في السطور التالية:

ظهر اللون الأسود في العديد من الإطلالات خلال هذا الحفل كانت أجملهنّ العارضة روزي هانتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley بفستان ساحر من Saint Laurent، وأليكسا لوسي Alexa Losey التي بدت كالأميرة على السجادة الحمراء، بالإضافة للممثلة الأنيقة برايس دالاس هوارد Bryce Dallas Howard ، بينما اختارت كل من ليزلي مان Leslie Mann وايمي روسوم Emmy Rossum فساتين سوداء قصيرة فبدت إطلالاتهما ناعمةً وغير متكلفة.

سواريز رونان Saoirse Ronan كانت واحدةً من أجمل النجمات في حفل اختيار النقاد مؤخرًا حيث ارتدت فستانًا سماويًّا رائعًا، وظهرت كل من كريستين ريتر Krysten Ritter وريتشل مكآدامز Rachel McAdams بلمسات لبنانية ساحرة فكانتا كذلك من أجمل النجمات على السجادة الحمراء إذ ارتدت الأولى فستانًا ناعمًا وأنيقًا من زهير مراد،وتألقت الثانية بتصميم رائع من إيلي صعب.

أي الحاضرات كانت الأجمل بالنسبة لك؟

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