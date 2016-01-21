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ميدو: كهربا أرهق دفاع المصري.. وهدف مصطفى رائع

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ميدو: كهربا أرهق دفاع المصري.. وهدف مصطفى رائع ميدو: كهربا أرهق دفاع المصري.. وهدف مصطفى رائع

يؤمن طارق سليمان المدرب العام لنادي المصري أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك والتي هُزم فيها بهدف دون رد.

وكان المصري قد سقط أمام الزمالك بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الإسماعيلية في إطار الجولة 15 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وحضر طارق سليمان المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة تحدث قائلا:"قدمنا مباراة جيدة وكنا ندا قويا للزمالك خلالها".

وأضاف"كل اللاعبين قدموا مباراة مميزة حتى مهاب سعيد الذي شارك رغم معاناته من إصابته في عضلة السمانة".

وواصل"الزمالك لم يعرف كيف يشكل خطورة علينا إلا عندما سجل هدف الفوز فقط، عدا ذلك لم يعرف كيف يجد طريقا لمرمى رمزي صالح".

وتابع"وكان لدينا فرصة كبيرة لإدراك التعادل ولكن الحظ عاندنا ولازمنا سوء توفيق منع الكرة من الدخول للمرمى".

وأتم"لعبنا المباراة ونحن نعاني من غياب ثلاثة لاعبين بسبب الإيقاف، ولكن حسام حسن صنع فريقا رائعا ولدينا 30 لاعبا أساسيا".

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