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الزمالك: مايوكا قد يلحق بمباراة سموحة

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الزمالك: مايوكا قد يلحق بمباراة سموحة الزمالك: مايوكا قد يلحق بمباراة سموحة

انتهت مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري والتي لم تشهد انتهاء أي لقاء بنتيجة التعادل.

افتتحت الجولة يوم الاثنين بنتيجة مفاجئة حين فاز بتروجيت على للمقاصة بهدف دون رد ليزيح الفريق الفيومي من صراع صدارة الدوري المصري، كما انتصر إنبي بثلاثية دون رد على غزل المحلة.

واستكملت الجولة يوم الثلاثاء بمباراة وادي دجلة والداخلية والتي انتهت بفوز الأول بهدف استانلي أوهاويتشي ليعتلي النجيري صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف.

وفي ديربي الأسكندرية فاز سموحة على الاتحاد بهدفين دون رد، فيما شهدت مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود "هاتريك" لمحمود فتح الله دون رد للفريق السكندري.

واختتمت مباريات الجولة اليوم الأربعاء بمباراة أسوان والمقاولون العرب والتي انتهت بفوز الفريق الأول 2-1، شهدت المباراة أسرع أهداف الدوري هذا الموسم حيث سجل محمد رزق هدف أسوان الأول في الثانية 58.

وسحق طلائع الجيش اتحاد الشرطة برباعية بعد أن كان الفريق الأول مهزوما حتى الدقيقة 38 من عمر المباراة قبل أن يسجل علاء علي هدف التعادل من ركلة جزاء.

وفاز الأهلي أمام الإسماعيلي بهدف رائع لعبد الله السعيد جاء من ركلة حرة، وكان ختام الجولة بمباراة الزمالك والمصري والتي سجل مصطفى فتحي هدف فوز الفرسان من تسديدة رائعة على الطائر منحت القلعة البيضاء صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الوصيف.

ويستعرض FilGoal.com صورة لأفضل اللاعبين في الجولة الـ15 من الدوري المصري:

حارس مرمى: محمد الشناوي (بتروجيت).

الدفاع: صبري رحيل (الأهلي) – علي جبر (الزمالك) – محمود فتح الله (الإنتاج الحربي) – محمود توبة (إنبي).

خط الوسط: علاء علي (طلائع الجيش) – عبد الله السعيد (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – رمضان صبحي (الأهلي).

الهجوم: ستانلي (وادي دجلة) – حسام باولو (سموحة).

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