أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد» -
صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي -
صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية» -
حرب الشائعات.. 6 تفجيرات «وهمية» تربك الداخلية -
صور| «تكدس النفايات الطبية ونقص الأدوية».. مخالفات داخل مستشفى أبو كبير -
السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب -
السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يشكو حكم مباراته ضد الأهلي لاتحاد الكرة

Google+ Print
الإسماعيلي يشكو حكم مباراته ضد الأهلي لاتحاد الكرة الإسماعيلي يشكو حكم مباراته ضد الأهلي لاتحاد الكرة

يقدم الإسماعيلي شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد فاروق الذي قاد مباراة الفريق ضد الأهلي يوم الأربعاء.

وخسر الإسماعيلي من الأهلي في قمة الجولة 15 من الدوري المصري بهدف وحيد سجله عبد الله السعيد.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي: "سنقدم شكوى ضد الحكم لاتحاد الكرة بسبب الظلم الذي تعرض له الفريق أمام الأهلي".

وأضاف "الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للإسماعيلي، فضلا عن عدة قرارات ظالمة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدراويش أن فريقه تعرض للظلم في أكثر من مباراة بالدوري المصري هذا الموسم ولذلك سيتقدم بالشكوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع