الإسماعيلي يشكو حكم مباراته ضد الأهلي لاتحاد الكرة

يقدم الإسماعيلي شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد فاروق الذي قاد مباراة الفريق ضد الأهلي يوم الأربعاء.

وخسر الإسماعيلي من الأهلي في قمة الجولة 15 من الدوري المصري بهدف وحيد سجله عبد الله السعيد.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي: "سنقدم شكوى ضد الحكم لاتحاد الكرة بسبب الظلم الذي تعرض له الفريق أمام الأهلي".

وأضاف "الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للإسماعيلي، فضلا عن عدة قرارات ظالمة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدراويش أن فريقه تعرض للظلم في أكثر من مباراة بالدوري المصري هذا الموسم ولذلك سيتقدم بالشكوى.