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أنباء عن تقدم وزير التخطيط باستقالته بعد رفض قانون الخدمة المدنية

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أنباء عن تقدم وزير التخطيط باستقالته بعد رفض قانون الخدمة المدنية أنباء عن تقدم وزير التخطيط باستقالته بعد رفض قانون الخدمة المدنية
ترددت أنباء أن الدكتور أشرف العربى وير التخطيط أبلغ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نيته فى الاستقالة بعدما رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية .

وتحاول "اليوم السابع" التواصل مع الدكتور أشرف العربى أو أحد مسئولى مجلس الوزراء للتأكد من صحة هذه الإنباء .

وكان قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

كما وافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه. ووافق على تسوية الاثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين.


>- العجاتى يجتمع مع عبدالعال لبحث الآثار المترتبة على رفض "الخدمة المدنية"

- صفوت النحاس: إسقاط "الخدمة المدنية" يعطل خطة الإصلاح الإدارى

- النواب يهنئون المصريين بإلغاء قانون الخدمة المدنية.. الحريرى: ألف مليون مبروك.. داليا يوسف: سنشرع قانونا نضمن فيه ترقية الموظف بناءً على معايير تقييم وعدالة فى التطبيق.. الضبع: المجلس أثبت أنه مع الشعب

- اتحاد نقابات مصر بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية:أصبح للشعب درع وسيف

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- مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوتا

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