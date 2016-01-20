تصادم قطار بضائع بشاحنة فى السويس وإصابة السائق والتباع

تصادم منذ قليل قطار بضائع بشاحنة نقل، وذلك بمزلقان السكة الحديد، بطريق السويس – القطامية القديم بالسخنة، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة والتباع، وتم نقلهما لمستشفى السويس العام، وخروج جرار عن القضبان .

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا، من مأمور قسم عتاقة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق القطامية القديم، بين شاحنه وقطار، تبين للمقدم أحمد دراز رئيس مباحث قسم عتاقة، أن عامل المزلقان الكائن بمدخل طريق السويس، القطامية القديم، قد غفل عن عمله، ولم يغلق المزلقان، لمنع السيارات من العبور، قبل المرور القطار.

وتصادف أثناء ذلك أن مر سائق بشاحنته مسرعا، فاصطدم بقطار البضائع القادم من ميناء الأدبية، ومتجه الى القاهرة، وتسبب ذلك في خروج جزئي لجرار القطار عن القضبان، بينما باقى القطار والذي يضم 10 عربات بضائع ما زال على القضبان ولم يتأثر .

واكد مصدرأمنى أن الحادث لم يؤثر على حركة الحركة المرورية بالسخنة، حيث إن طريق القطامية القديم، لا يشهد حركة مرور المركبات، باستثناء الشاحنات المتجهة للمحاجر، وشركات الاسمنت، كما أن للطريق مخرجين يربطان بينه وبين طريق السويس – السخنه، والمخرج الثاني يعمل بشكل طبيعيى ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية بالطريق .

وعلى الفور تم الدفع بونش لرفع الجرار وإعادته لمساره على القضبان، تمهيدا لاستئناف حركة السير على خط سكة حديد الأدبية القطامية .