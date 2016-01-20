بالفيديو.. بان كى مون يبدأ حواره لـ"سكاى نيوز" بـ"السلام عليكم"

استهل بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، حواره مع الإعلامية زينة يازجى ببرنامج "بصراحة مع زينة يازجى" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، بـقوله:"السلام عليكم"، عقب سؤال محاورته عن الوضع السورى وممارسات تنظيم "داعش" الإرهاربى تجاه المدنيين.

وأضاف "كى مون" أن الأزمة السورية ستدخل عامها السادس فى شهر مارس المقبل وهى أزمة مأساوية لم يسبق أن شهدناها، مشيراً إلى أن ملايين عديدة من السوريين فروا من بلدهم والكثير من الناس لقوا حتفهم، وملايين آخرين نزحوا عن بلداتهم ومدنهم.

وتابع:"ما حدث مؤخراً فى سوريا من اختطاف واعتقال لمئات الأشخاص هو جريمة غير مقبولة البتة، هذه جريمة مشينة ضد الإنسانية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة:" أدنت هذه الجريمة الشائنة التى استهدفت المدنيين وطلبت منهم أن يطلقوا فوراً من احتجزوهم دون قيد أو شرط، كما أدنت كل العمليات التى ينفذها تنظيم "داعش" الإرهابى فى حق المدنيين السوريين" ، وتابع:" هذه جريمة فى حق الإنسانية".

ولفت "كى مون" إلى أنه من الضرورى أن تعمل كل الأطراف على حل هذه الأزمة من خلال القنوات السياسية، وتابع:" مبعوثى الخاص إلى سوريا ستافان ديميستورا يبذل جهوداً حثيثة لجمع كافة الأطراف فى الخامس والعشرين من يناير الجارى بجنيف".

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