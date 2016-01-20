العجاتي:الموظفون سيتقاضون مرتباتهم بسبب إجراءات نشر رفض قانون الخدمة المدنية

قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، إنه سيبحث مع المهندس شريف ، رئيس الوزارء ،ووزير التخطيط أشرف العربي، الخطوات التي ستتخذها الحكومة بعد رفض مجلس النواب في جلسته المسائية المنعقدة الاربعاء، القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، وبحث كيفيه مواجهة هذه المشكلة.

واضاف العجاتي، أن قانون الخدمة المدنية سيظل سارياً حتي صدور قرار رفضة في الجريدة الرسمية.

>وتابع، الإجراءات اللازمة لنشر قرار مجلس النواب برفض "الخدمة المدنية" في الجريدة الرسمية سيتطلب نحو الإسبوع حيث تبدأ الإجراءات بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض القانون، وأسباب الرفض، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ نشرة، قائلاً:" الإجراءات دي تتطلب أسبوع يكون الموظفين قد حصلوا علي مرتباتهم والقانون التاني يكون قد صدر".

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