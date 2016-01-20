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العجاتي:الموظفون سيتقاضون مرتباتهم بسبب إجراءات نشر رفض قانون الخدمة المدنية

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العجاتي:الموظفون سيتقاضون مرتباتهم بسبب إجراءات نشر رفض قانون الخدمة المدنية العجاتي:الموظفون سيتقاضون مرتباتهم بسبب إجراءات نشر رفض قانون الخدمة المدنية
قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، إنه سيبحث مع المهندس شريف ، رئيس الوزارء ،ووزير التخطيط أشرف العربي، الخطوات التي ستتخذها بعد رفض مجلس النواب في جلسته المسائية المنعقدة الاربعاء، القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، وبحث كيفيه مواجهة هذه المشكلة.

واضاف العجاتي، أن قانون الخدمة المدنية سيظل سارياً حتي صدور قرار رفضة في الجريدة الرسمية.
>وتابع، الإجراءات اللازمة لنشر قرار مجلس النواب برفض "الخدمة المدنية" في الجريدة الرسمية سيتطلب نحو الإسبوع حيث تبدأ الإجراءات بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض القانون، وأسباب الرفض، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ نشرة، قائلاً:" الإجراءات دي تتطلب أسبوع يكون الموظفين قد حصلوا علي مرتباتهم والقانون التاني يكون قد صدر".


>- العجاتى يجتمع مع عبدالعال لبحث الآثار المترتبة على رفض "الخدمة المدنية"

- صفوت النحاس: إسقاط "الخدمة المدنية" يعطل خطة الإصلاح الإدارى

- النواب يهنئون المصريين بإلغاء قانون الخدمة المدنية.. الحريرى: ألف مليون مبروك.. داليا يوسف: سنشرع قانونا نضمن فيه ترقية الموظف بناءً على معايير تقييم وعدالة فى التطبيق.. الضبع: المجلس أثبت أنه مع الشعب

- اتحاد نقابات مصر بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية:أصبح للشعب درع وسيف

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- مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوتا

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