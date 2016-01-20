طريقة نصب جديدة في مديرية الصحة بالمنوفية

كشفت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قضية تزوير ونصب جديدة من نوعها قام بها مجهولين بتزوير قرارات نقل لأشخاص غير معينين فى الأساس بالوزارة إلى مستشفى حميات شبين الكوم ومستشفى الرمد ولإستلامهم العمل وتوفير مرتبات لهم دون وجه حق.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن عملية النصب بدأت بتزوير قرار شئون عاملين بنقل أحد الموظفين قام بعدها نصابين بتغيير أسم الموظف بموظف أخر مزيف وتقديمه للجهة المنقول لها واستلامه العمل مشيرة إلى أنه الحالات التى تم إكتشافها حتى الآن 4 حالات بمستشفى الحميات وحالتين بمستشفى رمد شبين الكوم.

وأضافت أنها أبلغت مباحث الأموال العامة وقامت بدورها بإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معاهم لكشف اللغز وأحالت الواقائع التى تم إكتشافها للنيابة العامة مشيرة إلى أن الواقعة تم إكتشافها من أحد موظفى مستشفى حميات شبين الكوم بعد تكرار نقل 4 أشخاص للمستشفى فى أقل من شهرين.

وأكد مصدر مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إنه تم إكتشاف 4 حالات أخرى تم تزوير نقلهم إلى الادارة الصحية بالباجور ومستشفى الباجور العام بعد 3 شهور من إستلامهم العمل.