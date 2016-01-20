صور|زوج ملكة الدنمارك يصل القاهرة في جولة سياحية

استقبل مطار القاهرة الدولي الامير هنريك زوج ملكة الدنمارك في زيارة للبلاد تستغرق عدة ايام في إطار جولة يقوم بها لزيارة العديد من الأماكن السياحية .

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة أن زوج ملكة الدانمارك وصل علي الطائرة الفرنسية القادمة من باريس ، وقامت سلطات المطار بتشكيل فريق من العلاقات العامة يضم الدكتور طارق اسماعيل وناريمان عبد الحميد ووسام ابو المحاسن قاموا باستقباله منذ لحظة وصوله المطار

وتم انهاء اجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بشركة الميناء ، وتواجد بالمطار أعضاء السفارة الدانماركية بالمطار في الاستقبال، وأكد سعادته بتواجده بالقاهرة .