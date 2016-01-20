محافظ الدقهلية يلتقى لجنة من "هندسة المنصورة" لتطوير ميادين وشوارع المحافظة

التقى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، عددا من أساتذة كلية هندسة المنصورة أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة تطوير الشوارع والميادين والمحاور المرورية بمدينة المنصورة، والتى يرأسه الدكتور زكى زيدان، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وحضر اللقاء مسئولو المرور والطرق والتخطيط العمرانى ورؤساء الوحدات المحلية لحى شرق وغرب المنصورة، وطلخا ومركز المنصورة، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مقترحات التطوير المستهدف وكذا مناقشة المشكلات المرورية والإشغالات والأكشاك غير المرخصة.

وقد أشاد "إمام" بالتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة وجامعة المنصورة، وما تقدمه الجامعة من خدمات لمجتمع الدقهلية، بمساهمة أساتذتها فى كافة التخصصات، وقد طالب المحافظ بقيام اللجنة بوضع برنامج زمنى تحدد فيه توقيتات البدء والانتهاء لإعمال التطوير المستهدفة، والتى سيتم تنفيذها.

كما وجه المحافظ لمدير عام التخطيط العمرانى بإعداد الخرائط الخاصة بعدد من الشوارع والميادين التى سيتم البدء فى تطويرها وتشمل "شارع الجيش، وشارع عبد السلام عارف، وميدان أم كلثوم، وشارع قناة السويس" للقيام بإعدادات التصميمات الخاصة لأعمال التطوير.

كما وجه محافظ الدقهلية العميد نبيل عبد العظيم، مدير إدارة المرور بالدقهلية، بتكثيف الحملات المرورية والتعامل بالحسم والحزم مع كافة المخالفات، وإزالة معوقات الحركة المرورية، بالإضافة إلى تهيئة الأرصفة لسير المواطنين بإزالة كافة الإشغالات بالتعاون مع الوحدات المحلية.