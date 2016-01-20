غداً | انطلاق كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

تنطلق غدا منافسات بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد في نسختها الثانية والعشرين, والتي تستضيفها مصر حتى نهاية يناير الجاري, والتي تؤهل بطلها مباشرة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل, كما يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى فيها إلى كأس العالم بفرنسا 2017.

ويتنافس على لقب البطولة 12 منتخبا تم تقسيمها على مجموعتين حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع كل من «الجزائر- المغرب – الكاميرون- نيجيريا – الجابون» وتضم المجموعة الثانية «تونس – كينيا – الكونغو الديمقراطية – ليبيا – الكونغو برازافيل – أنجولا»، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وتستهل لقاءات البطولة بست مباريات تبدأ بمباراة بين أنجولا وكينيا في تمام التاسعة صباحاً على الصالة المغطاة الرئيسية لإستاد القاهرة ضمن المجموعة الثانية، يليها لقاء ضمن المجموعة الأولى بين الكاميرون ونيجيريا في العاشرة على الصالة المغطاة الثانية، ثم مباراتين في المجموعة الثانية حيث تقام مباراة تونس وليبيا في الحادية عشر صباحا بالصالة الرئيسية، ومواجهة بين الكونغو والكونغو الديمقراطية في الثانية عشر ظهرا على صالة 2 وعودة للمجموعة الأولى بمباراة بين الجابون والمغرب على نفس الصالة .

ويبدأ حفل افتتاح البطولة فى الساعة الخامسة مساء حيث يفتح ستاد القاهرة أبوابه أمام الجماهير حتى الساعة الثانية ظهرا, ومن المنتظر ان يحظى حفل افتتاح البطولة الذي يقام في الخامسة مساء بإهتمام خاص من الجماهير والمتابعين .

فيما تختتم لقاءات اليوم بمواجهة ساخنة بين المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري في الثامنة والنصف مساء في أهم مباريات الجولة الأولى.

ويسعى المنتخب الوطني لحصد لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخ المنتخب بعدما حازت مصر ألقاب البطولة في نسخ «1991 – و1992 – و2000- 2004 – 2008»وحصلت مصر على مركز الوصافة 6 مرات فيما حصد المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث ست مرات بمجموع 17 ميدالية.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب على كتيبة من نجومه, المتحفزين للتويج بلقب البطولة, خاصة وانها تقام على ارض مصر حيث تعاهد لاعبو المنتخب الوطني على حصد الكأس والتأهل لأوليمبياد ريو من أجل اسعاد الجماهير .

وظهر تحفز اللاعبين خلال مراحل اعداد المنتخب للبطولة والتي خاض في اخرها معسكرا مغلقا بالإسماعيلية منذ أيام ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مروان رجب .

كما خاض عدة معسكرات خارجية في« كوريا الجنوبية – وفرنسا – وليتوانيا ولاتفيا» بالإضافة إلى تتويج المنتخب بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالكونغو برازفيل.