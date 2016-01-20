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صور|وزير الثقافة الصيني ومحافظ الأقصر يشهدان البروفات النهائية لحفل معبد الأقصر

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صور|وزير الثقافة الصيني ومحافظ الأقصر يشهدان البروفات النهائية لحفل معبد الأقصر صور|وزير الثقافة الصيني ومحافظ الأقصر يشهدان البروفات النهائية لحفل معبد الأقصر

البروفات النهائية لحفل معبد الأقصر

شهد وزير الثقافة الصيني «تساي وو» ومحافظ الأقصر محمد بدر البروفات النهائية للعروض الفنية التي ستقدم في حفل افتتاح فعاليات عام الثقافة الصيني المصري الذي سيقام في معبد الأقصر مساء غداً الخميس بحضور الرئيس عبدالفتاح ونظيره الصين شي جين بينج.

وحضر البروفات الدكتورة وإيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية وقيادات وزارة الثقافة وفناني دار الأوبرا المصرية وعدد كبير من الفنانين الصينيين.

وتترقب الأوساط السياحية بمحافظة الأقصر الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج التي ستنقلها مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية معلقين آمالا كبيرة عليها في أن تنعش الحركة السياحية الوافدة إلي الأقصر لا سيما تلك القادمة من الصين واليابان ودول شرق آسيا وأوروبا.

وجاء اختيار عام 2016 ليكون عام الثقافة المصري الصيني بمناسبة مرور 60 عاما على اعتراف بالصين وأن مصر والصين يمتلكان حضارتين من أقدم الحضارات فى التاريخ كما أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تأتى فى إطار الجهود المشتركة بين الحكومتين المصرية والصينية والتطلعات الكبيرة بين البلدين.

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