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بالصور.. فعاليات ورشة "الطرق على المعادن" بقصر ثقافة طور سيناء

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بالصور.. فعاليات ورشة "الطرق على المعادن" بقصر ثقافة طور سيناء بالصور.. فعاليات ورشة "الطرق على المعادن" بقصر ثقافة طور سيناء
تواصل فعاليات ورشة الفنون التشكيلية واكتشاف المواهب والتى ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء، برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج مدير عام الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، والباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم بعنوان "الطرق على المعادن" للفنانة التشكيلية وفاء فتحى رئيس قسم الفنون التشكيلية بمديرية الثقافة واكتشاف مواهب وتنميتها تحت إشراف اعتماد فتحى رئيس الشئون الثقافية بمديرية الثقافة فى الفترة من الاثنين الموافق 18 حتى الخميس 21 من الشهر الجارى لليوم الثالث على التوالى بمرسم الفنون التشكيلية بمديرية ثقافة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء ذلك فى إطار احتفالات مديرية ثقافة جنوب سيناء بعيد الشرطة.

ويأتى ذلك برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة والأستاذ الدكتور أبو الفضل بدران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتم تدريب الرواد على تفريغ التصميمات الذى يجسد التعبير عن الاحتفال بعيد الشرطة وتلوين التصميم والشعارات والأشكال باستخدام الألوان المناسبة والمطابقة لكل شعار وشكل.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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