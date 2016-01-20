ضبط عاطل بحوزته 350 قرص تامول بإدفو

تمكنت قوة أمنية أثناء مرورها بالطريق الزراعى مصر - أسوان فى المنطقة الثالثة بمركز إدفو شمال أسون اليوم، من ضبط عاطل بعد الاشتباه فيه وبالتفتيش عثر بحوزته على 350 قرص تامول، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن النقيب محمد وجيه، مشرف الطريق الزراعى بإدفو، من ضبط المتهم "شاذلى.م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز إدفو، وبحوزته 35 شريط أقراص لعقار التامول المخدر واعترف المتهم بحيازتها بغرض الاتجار.

وتبين أن المتهم مطلوب على ذمة قضية، تحرر المحضر رقم 596 إدارى مركز إدفو لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.