بالفيديو.. شاهد سر بكاء لقاء الخميسى بـ"آخر النهار" مع خالد صلاح

انهمرت النجمة لقاء الخميسى بالبكاء، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، وذلك فرحاً بسماع جمل الإشادة من شقيقتها نداء.

وقالت شقيقة "الخميسى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار": "لقاء لا تستطيع الحياة بدون عمل فنى، حيث تصبح مختلفة تماما بعملها ومرحة وجميلة.. لقاء لديها عطاء كبير للأسرة بأكملها، وأشعر أن روحها منتعشة فى العمل وحياتها منذ الصغر فى الفن".

وكشفت "نداء" أن شقيقتها كانت تمثل منذ الصغر على أشقائها وأسرتها، مضيفة: "هى بالنسبة لى أختى وبابا وماما.. ويوم من الأيام ستصل لما تريد، وستصبح مثل سعاد حسنى.. وأشعر أن سعاد حسنى حاجة مختلفة مش موجود منها تانية، فعلاً هى سعاد حسنى".