أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد» -
صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي -
صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية» -
حرب الشائعات.. 6 تفجيرات «وهمية» تربك الداخلية -
صور| «تكدس النفايات الطبية ونقص الأدوية».. مخالفات داخل مستشفى أبو كبير -
السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب -
السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. شاهد سر بكاء لقاء الخميسى بـ"آخر النهار" مع خالد صلاح

Google+ Print
بالفيديو.. شاهد سر بكاء لقاء الخميسى بـ"آخر النهار" مع خالد صلاح بالفيديو.. شاهد سر بكاء لقاء الخميسى بـ"آخر النهار" مع خالد صلاح
انهمرت النجمة لقاء الخميسى بالبكاء، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، وذلك فرحاً بسماع جمل الإشادة من شقيقتها نداء.

وقالت شقيقة "الخميسى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار": "لقاء لا تستطيع الحياة بدون عمل فنى، حيث تصبح مختلفة تماما بعملها ومرحة وجميلة.. لقاء لديها عطاء كبير للأسرة بأكملها، وأشعر أن روحها منتعشة فى العمل وحياتها منذ الصغر فى الفن".

وكشفت "نداء" أن شقيقتها كانت تمثل منذ الصغر على أشقائها وأسرتها، مضيفة: "هى بالنسبة لى أختى وبابا وماما.. ويوم من الأيام ستصل لما تريد، وستصبح مثل سعاد حسنى.. وأشعر أن سعاد حسنى حاجة مختلفة مش موجود منها تانية، فعلاً هى سعاد حسنى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد