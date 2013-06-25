بالصور| "أنجلينا جولي" تشارك في مؤتمر يدين العنف الجنسي ضد المرأة

كتب : روان مسعد الثلاثاء 25-06-2013 18:11

أقيم، أمس، بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية، مؤتمر لمجلس الأمن لمناقشة العنف الجنسي الممارس على المرأة، والأمن والسلام، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والمعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحضور سفير دولة جواتيمالا فرناندو كاريرا، ونجاة فالولاد بلقاسم الوزيرة الفرنسية لحقوق المرأة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيج.

وشاركت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، في المؤتمر بصفتها المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحدثت أنجلينا جولي عن تقصير مجلس الأمن في مناهضة الاغتصاب في زمن النزاعات والحروب والإضرابات في البلاد المختلفة، وقالت إنه يجب إظهار العزم للدفاع عن مئات الآلاف من ضحايا الاعتداءات الجنسية.