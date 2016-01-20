بالصور - الزمالك يخطف المصري والصدارة برائعة مصطفى فتحي

استعاد الزمالك صدارة الدوري المصري بعد فوزه على المصري بهدف رائع سجله مصطفى فتحي في مواجهة الفريقين بالجولة 15 يوم الثلاثاء.

وسجل البديل مصطفى فتحي هدف بمقصية رائعة بعد تبادل الكرات بالرأس من محمد إبراهيم إلى باسم مرسي ثم يسارية رائعة من اللاعب الشاب من الوضع طائرا في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 30 متفوقا على الأهلي الذي كان قد فاز على الإسماعيلي 1-0 وارتقى للصدارة مؤقتا برصيد 29 نقطة.

وتجمد المصري عن النقطة 26 بالمركز الرابع في جدول الترتيب.

فرص نادرة

ظهر الفريقان بشكل متحفظ في الشوط الأول من المباراة ولم تظهر خطورة على المرميين باستثناء واحدة للزمالك.

أخطر الفرص كانت من انفراد تام لمحمود كهربا استلم الكرة بشكل سيء بعد بينية من أيمن حفني.. حاول مراوغة رمزي صالح لكن الأخير أمسك بها على مرتين.

واعتمد حسام حسن المدير الفني للمصري على الهجوم من الجبهة اليسرى وإرسال كرات عرضية لكن أحمد الشناوي كان لها بالمرصاد.

هدف وعارضة

في الشوط الثاني دفع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني بمصطفى فتحي بدلا من أيمن حفني وباسم مرسي بدلا من أحمد حمودي وعاد كهربا لمركز الجناح.

وبعد دخول مصطفى فتحي بدا شكل الزمالك أفضل نسبيا.

أول تهديد كان في الدقيقة 72 بعد كرة طويلة من شيكابالا بالمقاس لمصطفى فتحي استلم وسدد بيساره مرت بجوار القائم بقليل.

ثم اشترك محمد إبراهيم بدلا من محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ومن هجمة بدأت من الجبهة اليسرى لمسها الثلاثي البديل.

رأس محمد إبراهيم إلى رأس باسم مرسي ثم.. "بوووم" بمقصية مصطفى فتحي في المقص الأيسر.

وكاد المصري أن يتعادل بخروج خاطيء لأحمد الشناوي في الوقت القاتل ارتدت إلى أحمد موسى كابوريا سددها "لوب" لكن ارتطمت في العارضة وحرمت المصري من التعادل.

ورغم الدقائق الأربعة كوقت بدل ضائع.. نجح الزمالك في الحفاظ على الصدارة التي فقدها طوال المباراة لصالح الأهلي.