بالصور - احتفال مجنون من ميدو بعد هدف خيالي من مصطفى فتحي

يأمل منتخب مصر في حسم بطاقة عبوره إلى مرحلة المجموعات من التصفيات المرشحة لكأس العالم 2018 من مباراة الذهاب ضد تشاد، دون الانتظار إلى جولة الإياب.

منتخب مصر بلا إصابات، وهكذا تحدث أسامة نبيه المدرب في الجهاز الفني للفراعنة عبر FilGoal.com من تشاد.

وأضاف نبيه "نعلم أن المباراة صعبة للغاية. لكن الإصرار يبدو ظاهرا في كل شيء يفعله اللاعبون خلال المعسكر".

وتابع "ونعلم أن المباراة لن تنتهي هنا ولازال أمامنا جولة الإياب، لكن هدفنا هو الحسم من لقاء الذهاب".

وعن غياب محمد صلاح ومحمد عبد الشافي للإصابة، أفاد نبيه "هما من العناصر المؤثرة والهامة طبعا في صفوف المنتخب".

ثم استدرك "لكننا نثق في البدائل الموجودة والأسماء المتميزة التي يضمها منتخب مصر".