خشونة الرقبة أحد أسباب الإصابة بالصداع.. اعرف العلاج

الصداع الناتج عن خشونة الرقبة

أعراض الصداع الناتج عن خشونة الرقبة

الصداع أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، وأحيانا يحدث بسبب ارتفاع مستوى الضغط أو سوء الحالة النفسية، وكذلك مشكلة ألم وخشونة الرقبة وهذا من أسباب حدوث صداع بآخر الرأس.>حول ذلك يقول دكتور كريم منتصر، أخصائى جراحة المخ والأعصاب: "يشتكى كثير من الأشخاص من الشعور بصداع بآخر الرأس، وهذا يكون ناتجا عن وجود خشونة بفقرات الرقبة.>واستكمل د.كريم قائلا "يصاحب حدوث الصداع الناتج عن خشونة الرقبة وجود بعض الأعراض الأخرى منها عدم القدرة على تحريك الرقبة بسهولة، وكذلك وجود ألم بالكتفين والرقبة والذراعين".

وتابع د.كريم قائلا: "فى الغالب يشتكى الشخص من وجود صداع بصورة مستمرة بالرقبة، خاصة آخر منطقة الرأس بسبب حدوث تقلصات عضلات الرقبة، وكذلك الضغط على الأعصاب مما يتسبب فى حدوث ألم شديد بالرأس والشعور بالصداع".

نصائح ضرورية

>وأضاف د. كريم قائلا "يجب على الأشخاص مراعاة عدم إرهاق عضلة الرقبة والذى يحدث بسبب النوم فى وضع خاطئ واستخدام وسادة مرتفعة عن المستوى الطبيعى لجسم الشخص أثناء النوم".