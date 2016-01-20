محافظ دمياط: اعتماد المخطط التفصيلى لـ 6 مناطق لامتداد مدينة دمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى بيان له عن اعتماد المخطط التفصيلي من المهندس رئيس مجلس الوزراء لعدد 6 مناطق لامتداد مدينة دمياط.

حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي الخاص بمناطق الشعراء .. جنوب السنانية .. شمال السنانية .. غيط النصارى ..شطا .. شط جريبه ضمن المخطط المخطط التفصيلي لامتداد المدينة.

وتأتى هذه الخطوة للفصل في المشاكل الإدارية والتنظيمية ومخططات المناطق المتاخمة والقرى المجاورة لمدينة دمياط.

حيث يسعى القرار للارتقاء بهذه المناطق بإحداث نهضة عمرانية وفقا للتنظيم والقضاء على العشوائيات وفض النزاعات التخطيطية والتنظيمية للمواطنين، وكذلك سرعة الفصل في المبانى وتصنيف المخالفات وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .